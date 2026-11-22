خبرني - تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة الداكنة على الكادميوم والرصاص، وهما معدنان قد يشكلان مخاطر صحية عند التعرض لهما بصورة متكررة.



على الرغم من ارتباط الشوكولاتة الداكنة بفوائد صحية، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم، فإن بعض منتجاتها قد تضم معادن ثقيلة تمثل خطرًا على الصحة عند استهلاكها بصورة متكررة، ما يستدعي الانتباه إلى خصائص المنتج قبل شرائه.

وبحسب تقرير نشره موقع «فوتورا ساينس» الفرنسي، يأتي الكادميوم والرصاص في مقدمة المعادن التي تستدعي الحذر، إذ يمكن أن يصلا إلى الشوكولاتة خلال زراعة الكاكاو أو معالجته، من دون إضافتهما عمدًا في أثناء عمليات التصنيع.

كيف تصل المعادن الثقيلة إلى الشوكولاتة؟

تمتص أشجار الكاكاو معدن الكادميوم من التربة عبر جذورها، وتزداد احتمالات ذلك في المناطق التي ترتفع فيها نسبة المعادن بالتربة.

أما الرصاص، فقد تتعرض حبوب الكاكاو للتلوث به خلال مراحل التجفيف والتخمير، نتيجة ملامستها الغبار أو تعرضها للهواء الملوث.

وتزداد احتمالية وجود هذه المعادن في المنتجات كلما ارتفعت نسبة المواد الصلبة المستخرجة من الكاكاو، وهو ما يعني أن اختيار الشوكولاتة الأشد سوادًا ليس بالضرورة الخيار الأفضل من ناحية تقليل التعرض للمعادن الثقيلة.

3 تفاصيل مهمة على عبوة الشوكولاتة

بحسب التقرير، هناك ثلاثة عوامل يمكن أن تساعد المستهلكين على اتخاذ قرار أكثر وعيًا عند شراء الشوكولاتة الداكنة.

يتمثل العامل الأول في بلد المنشأ؛ إذ تميل بعض أنواع الكاكاو المزروعة في غرب أفريقيا إلى احتواء مستويات أقل من الكادميوم مقارنة بالمحاصيل القادمة من مناطق معينة في أمريكا اللاتينية.

أما العامل الثاني فهو نسبة الكاكاو في المنتج، إذ قد تحقق الشوكولاتة التي تتراوح نسبة الكاكاو فيها بين 70% و75% توازنًا بين الحصول على مضادات الأكسدة وتقليل التعرض المحتمل للمعادن الثقيلة، مقارنة بالأنواع التي تحتوي على نسب أعلى منه.

ويتمثل العامل الثالث في حصول المنتج على علامة عضوية، غير أن هذه الشهادة لا تعني بالضرورة خلو الشوكولاتة من الكادميوم، الذي قد يوجد بصورة طبيعية في التربة، ومن ثم يمكن أن ينتقل إلى حبوب الكاكاو خلال نموها.

قد يتسبب التعرض المزمن للكادميوم في أضرار للكلى والعظام، بينما يمثل الرصاص خطرًا على الجهاز العصبي، ولا سيما لدى الأطفال والحوامل.

ومع ذلك، لا تعني هذه المخاطر ضرورة الامتناع الكامل عن تناول الشوكولاتة الداكنة، بل تشير إلى أهمية الاعتدال في استهلاكها وعدم الاعتماد عليها مصدرًا وحيدًا للغذاء، مع الحرص على تنويع مصادر الطعام.

كما أن بلد المنشأ ونسبة الكاكاو لا يكفيان وحدهما للحكم على مستوى المعادن الثقيلة في المنتج، إذ يتطلب تحديد تركيزها إجراء فحوص مخبرية متخصصة.