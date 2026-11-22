خبرني - قد يحمل الكبد مفتاحاً جديداً لمواجهة بعض الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، بعدما كشفت دراسة تجريبية أن استعادة كفاءة خلاياه المسنّة ساعدت على تحسين قدرته على تنقية الدم من مواد ترتبط بألزهايمر وأمراض القلب.

وتشير النتائج إلى أن استهداف الكبد قد يمثل مساراً علاجياً غير مباشر لدعم صحة الدماغ والقلب، خصوصاً أن إيصال الأدوية إلى الدماغ يواجه تحديات، أبرزها الحاجز الدموي الدماغي الذي يحد من وصول كثير من المركبات إليه.

لكن هذه النتائج لا تعني التوصل إلى علاج للوقاية من ألزهايمر أو أمراض القلب، إذ لا تزال التجارب في مراحلها الأولية وأُجريت على الحيوانات، وفقاً لما نقله موقع "Science Alert".



دواء تجريبي يعيد تنشيط خلايا الكبد

ركز باحثون من كلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا على الخلايا الكبدية التي تتراجع كفاءتها مع التقدم في العمر، وتصبح أقل قدرة على أداء وظائف التنقية والتخلص من المواد الضارة.

وفي الدراسة المنشورة في "مجلة الكيمياء الحيوية" (Journal of Biological Chemistry)، اختبر الفريق دواءً تجريبياً يُعرف باسم "سيناسيغوات" (Cinaciguat) على الجرذان، وهو مركب يعمل على إعادة تنشيط مسارات معينة للإشارات الخلوية.

وأظهرت التجربة أن العلاج ساعد خلايا الكبد المسنّة على استعادة بعض خصائصها الشابة، وتحسين أدائها، بما انعكس على قدرتها على إزالة مواد من الدم.

انخفاض الأميلويد بيتا والكوليسترول الضار

كانت إحدى أبرز النتائج زيادة قدرة الكبد على التخلص من بروتين الأميلويد بيتا الزائد في الدم، وهو بروتين يرتبط تراكمه في الدماغ بمرض ألزهايمر.

كما رصد الباحثون انخفاضاً في مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، إلى جانب الكوليسترول الضار المؤكسد، الذي يرتبط بتلف الأوعية الدموية وتطور تصلب الشرايين، وهي حالة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وذكر الباحثون أن مستويات هذه المواد انخفضت بعد العلاج إلى مستويات اقتربت مما رُصد لدى الجرذان الشابة، ما يشير إلى احتمال أن تؤثر استعادة وظائف الكبد في عوامل مرتبطة بأمراض الشيخوخة.

كيف يستعيد الكبد كفاءته؟

حدد الباحثون آليتين محتملتين لتفسير تأثير الدواء. الأولى زيادة نفاذية خلايا الكبد المسنّة، بما يسمح بمرور المواد التي تحتاج إلى المعالجة والتخلص منها بكفاءة أكبر.

أما الثانية فتتعلق بتحسين التواصل بين أنواع خلايا الكبد، بما فيها الخلايا الكبدية المسؤولة عن معظم وظائف التنقية. ويساعد هذا التواصل على استعادة الإشارات الكيميائية الضرورية لتنظيم عمل الخلايا وتنسيق وظائفها.

هل تقترب النتائج من التطبيق على البشر؟

رغم النتائج المشجعة، لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان العلاج سيحقق التأثير نفسه لدى البشر، أو ما إذا كان خفض الأميلويد بيتا والكوليسترول الضار في الدم سيؤدي فعلاً إلى تقليل الإصابة بألزهايمر وأمراض القلب.

ويحتاج الباحثون إلى دراسات إضافية لقياس مستويات الأميلويد بيتا في الدماغ، وليس الدم فقط، ومتابعة مؤشرات تصلب الشرايين على مدى زمني أطول.

وبذلك تفتح الدراسة مساراً بحثياً جديداً يركز على الكبد بوصفه هدفاً محتملاً للتعامل مع بعض التغيرات المرتبطة بالشيخوخة، لكنها لا تقدم حتى الآن دليلاً على وجود علاج وقائي متاح للبشر.