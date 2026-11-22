خبرني - بعيدا عن ضغوط مهامهم الدبلوماسية، هناك جانب إنساني طريف يجمع عددا من السفراء الأجانب في الولايات المتحدة.

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على شبكة غير رسمية تضم مجموعة من السفراء في العاصمة الأمريكية واشنطن والذين يجمعهم حب الكلاب التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية داخل مقار الإقامة والسفارات وشاركت في المناسبات الاجتماعية والدبلوماسية.

ووفقا لـ"واشنطن بوست" فقد أرسل السفير النيوزيلندي لدى الولايات المتحدة، كريس سيد، دعوات رسمية إلى ثلاثة سفراء من بريطانيا وكندا وأستراليا لحضور حفل عشاء، لكن المفاجأة أن ضيوف الشرف لم يكونوا السفراء أنفسهم، بل كلابهم الأليفة: تشوي ولاري ونيلسون.

وتضمنت الدعوة عبارات فكاهية ترحب بالكلاب وتدعوها للاستمتاع بالطعام واللعب وخلال الحفل، ركضت الكلاب في الحديقة وتبادلت اللعب، بينما استمتع السفراء بأجواء اجتماعية بعيدة عن البروتوكولات الرسمية.

ورغم أن السفير النيوزيلندي لا يمتلك كلبًا، إلا أنه أصبح جزءًا من هذه الشبكة غير الرسمية.

ويمتلك السفير البريطاني كريستيان تيرنر وزوجته كلبًا من سلالة اللابرادور الأصفر يُدعى "تشوي" ويبلغ من العمر 13 عامًا، ويصفه السفير بأنه من أكثر الكلاب تميزًا في واشنطن، لأنه عاش في أربع قارات، وانتقل مع الأسرة بين كينيا والمملكة المتحدة وباكستان والولايات المتحدة.

وأكد السفير أن "تشوي" يمثل عنصرًا مهمًا في جعل مقر إقامته منزلًا عائليًا دافئًا، خصوصًا مع استقبال كبار المسؤولين والرؤساء ورؤساء الحكومات حيث يساعد على خلق أجواء من الألفة والراحة بعيدًا عن الرسمية المفرطة التي تميز اللقاءات الدبلوماسية.

ونظرًا لتقدمه في العمر، يرتدي تشوي أحيانًا جوارب خاصة مضادة للانزلاق حتى يتمكن من الحركة بأمان فوق الأرضيات الرخامية والخشبية كما يحظى بمحبة العاملين في السفارة.

أما السفير الكندي مارك وايزمان، فيمتلك كلبًا من سلالة الجولدن ريتريفر يدعى "لاري"، يبلغ من العمر عشرة أشهر فقط ويعد من أكثر الكلاب نشاطًا وحيوية داخل شبكة الكلاب الدبلوماسية في واشنطن.

ويشارك لاري في حفلات العشاء والاستقبالات داخل مقر إقامة السفير، وأصبح معروفًا لدى العديد من الضيوف ويصفه السفير بأنه "دبلوماسي بالفطرة"، نظرًا لقدرته على جذب انتباه الجميع وكسب محبتهم.

ومع ذلك، يمتلك لاري عادة مزعجة، وهي مضغ الأشياء وتدميرها؛ فأتلف أحذية أحد كبار مسؤولي السفارة الكندية، كما مضغ نظارة شمسية تخص زوجة أحد السفراء.

وتقول زوجة السفير، ماكسي هايدنبلوت، إن الأسرة تضطر باستمرار إلى إخفاء الأحذية والجوارب والسجاد والألعاب لحمايتها من أسنانه.

من جانبه، يمتلك السفير الكرواتي بيير سيمونوفيتش كلبة من سلالة البلدغ الفرنسي تُدعى "مو" وهي ترافقه منذ حصوله عليها قبل تسع سنوات ورغم أنها تبلغ حاليًا 12 عامًا، إلا أنها لا تزال تتمتع بالنشاط والحيوية.

ويرتبط السفير ارتباطًا عاطفيًا كبيرًا، بـ"مو" خاصة أنها كانت رفيقة حياته مع زوجته الراحلة التي توفيت بعد عام من وصوله إلى واشنطن. وقال مازحًا إن معظم وقته أصبح مخصصًا لرعايتها والاهتمام بها.

وتشارك "مو" في الحياة اليومية داخل السفارة، وتحب الجري في أروقة المبنى، كما تحظى باهتمام خاص من شريكة السفير، نيرمالا بادريسينغ، السفيرة السابقة لسورينام، التي تهتم بملابسها وتختار لها أربطة وردية وأزياء مميزة حتى لا يعتقد الناس أنها ذكر.

من جهة أخرى، يمتلك سفير باربادوسا فيكتور فرنانديز وزوجته كلبين هما "موكا"، من سلالة شيه تزو، وابنها "ستورم".

وتأقلم الكلبان سريعًا مع الحياة في واشنطن، حتى إنهما اعتادا تساقط الثلوج خلال فصل الشتاء بعدما شعرا بالتردد في البداية.

ومن المواقف الطريفة أن "موكا" نامت أثناء إحدى حفلات العشاء على قدم وزير خارجية باربادوس، وكانت تشخر بصوت مرتفع جعل جميع الحاضرين يضحكون.

وتوفر الأسرة للكلبين أسرّة في جميع طوابق المنزل، كما تحرص الزوجة على إعداد وجبات منزلية طبيعية لهما اعتقادًا منها بأن التغذية الصحية تساعدهما على العيش مدة أطول.

وأكد السفير أن وجود الكلاب يمنح الأسرة شعورًا بالراحة، خاصة عندما يكون معظم أفراد العائلة بعيدين في الوطن، كما يوفر لها مصدرًا للسعادة والانشغال بعيدًا عن ضغوط العمل الدبلوماسي.

أما "ميرلين"، كلب السفير البلجيكي فريديريك برنارد وزوجته كاثرين، فهو من أكثر الكلاب شهرة في واشنطن حيث أصبح الكلب البالغ من العمر 5 سنوات نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظى بشعبية كبيرة داخل السفارة، حتى إن السفير يقول مازحًا إنه أكثر شعبية منه، وإنه والطاهي أهم ما تملكه السفارة.

ومن أبرز ما يميز "ميرلين" امتلاكه جواز سفر خاصًا به، يتضمن بيانات التطعيم وصورة شخصية طريفة، لأنه يحتاج إلى وثائق صحية للسفر والتنقل بين الدول.

ولا تمنح اتفاقية فيينا المنظمة للامتيازات والحصانات الدبلوماسية، الحيوانات الأليفة امتيازات قانونية خاصة، وبالتالي تخضع الكلاب لإجراءات السفر المعتادة.

وهناك أيضا "تشارلي" وهو كلب من سلالة الجولدن لابرادور، يملكه السفير الإيطالي ماركو بيروناكي داخل مقر إقامته المعروف باسم "فيلا فيرينزي".

ويصف السفير "تشارلي" بأنه يتصرف وكأن العالم كله موجود لإطعامه وتدليكه واصطحابه للتنزه، وأن وظيفته الأساسية هي تساقط الشعر في أرجاء المنزل.

ولد "تشارلي" في لاتفيا قبل سبع سنوات، ويستطيع فهم الأوامر بأربع لغات هي الإيطالية والإنجليزية واللاتفية والفرنسية.

وللحفاظ على نظافة بعض أجزاء القصر، خصص السفير غرفًا ممنوعًا على الكلب دخولها، رغم أن "تشارلي" يحاول أحيانًا تجاوز هذه القاعدة.

من جانبه، يمتلك السفير المكسيكي روبرتو لازيري مونتانيو وزوجته لورين كافلين كلبين هما "ناتشو" و"سالسا"، وهما من كلاب الشوارع المكسيكية.

وتبنى السفير "ناتشو" عام 2019 خلال فعالية للتبني في مكسيكو سيتي، ثم انضمت إليه "سالسا" في وقت لاحق وأصبح الكلبان يشاركان في المناسبات الدبلوماسية، ويرتديان أحيانًا قمصان المنتخب المكسيكي لكرة القدم.

وأكد السفير أن الكلاب تساعد على إزالة الحواجز الرسمية بين الأشخاص، وتجعل الحديث أكثر إنسانية وعفوية، إذ يتحول وجودها إلى موضوع مشترك يتيح للدبلوماسيين التعرف إلى الجوانب الشخصية لبعضهم البعض.

ومن المواقف الطريفة أن "ناتشو" يستطيع الخروج من سياج الحديقة رغم أنه لا يوجد فيه أي فتحة مما دفع السفير لتشبيهه بالساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد.