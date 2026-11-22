خبرني - خلص استطلاع رأي أجرته «رويترز» إلى أن عدم تشكيل حكومة في إسرائيل سيمنع على الأرجح البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل الإثنين للشهر الثاني على التوالي.



ويتوقع 12 من أصل 14 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع أن يبقي بنك إسرائيل سعر الفائدة القياسي عند 3.25% لدى إعلان القرار غداً في الرابعة مساء (1400 بتوقيت غرينتش). بينما يتوقع اثنان خفضاً 25 نقطة أساس إلى 3%.

ولم تكن نتائج الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول حاسمة، إذ لم يحصل كل من كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المكونة من الأحزاب اليمينية والدينية ولا المعارضة، بقيادة القائد العسكري السابق غادي آيزنكوت، على المقاعد الكافية المطلوبة لتشكيل ائتلاف حاكم.

وكُلف آيزنكوت أولاً بمحاولة تشكيل حكومة. لكن مع عدم وضوح ما إذا كان آيزنكوت أو نتنياهو، الذي سيحصل على فرصة إذا أخفق آيزنكوت، سيتمكن من تشكيل حكومة قابلة للاستمرار في الأسابيع المقبلة، هبط الشيكل منذ الانتخابات، مما أزال عاملاً كان يساعد في احتواء ضغوط التضخم. وفقد الشيكل 7% من قيمته مقابل الدولار هذا الشهر إلى 3.35 للدولار.

وقال كبير الاقتصاديين لدى ليدر كابيتال ماركتس، جوناثان كاتس "لا توجد حكومة وهناك حالة من الضبابية... لا تساعد الضبابية على تيسير السياسة النقدية".

وانخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى 1.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يقع ضمن النطاق الذي استهدفته الحكومة بين 1 – 3%. لكن محللين أشاروا إلى أن هذا الرقم تأثر بالانخفاض السنوي الحاد في أسعار تذاكر الطيران. وتشير عوائد السندات إلى معدل 1.7% في العام المقبل.



وأشار الاقتصادي جيل بوفمان إلى أنه مع انخفاض قيمة الشيقل منذ الانتخابات وارتفاع قيمة الواردات، فإن "انتقال التأثير إلى الأسعار قد يكون سريعا.. وهو الخطر الرئيسي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم" وسبب رئيسي لبقاء البنك المركزي في موقف المراقب.

وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية قبل قراره الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول مع تراجع التضخم. وخفض البنك السعر في المجمل من ذروة 4.75%، وقال مسؤولون إنهم يتوقعون أن يبلغ الحد الأدنى 3% ما دام التضخم تحت السيطرة.