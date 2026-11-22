خبرني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، الأحد، أن أكثر من 21 ألف طلب قُدّم خلال أقل من 12 ساعة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027.

وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أن مهلة التقديم لن تمدد، موضحا أن تقديم طلبات المنح والقروض الداخلية بدأ اليوم ويستمر حتى 30 تشرين الثاني.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إعلان النتائج في موعد مناسب قبل بدء التسجيل والسحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني، لتجنيب الطلبة دفع الرسوم الجامعية.

وبين أن عملية تقديم الطلبات إلكترونية بالكامل ومجانية، ولا تستغرق أكثر من عشر دقائق، إذ يدخل الطالب إلى الرابط المعلن على المنصات الرسمية للوزارة وموقعها الإلكتروني ومديرية البعثات، باستخدام رقمه الوطني وبيانات الأحوال المدنية، لتظهر له بياناته المستمدة من قواعد بيانات الجامعات.

وأشار الخطيب إلى أن الطالب مطالب بمراجعة بياناته، بما فيها التخصص والجامعة والمعدل التراكمي والأشقاء المدرجون في دفتر العائلة، وتخزين الطلب في حال صحتها، أو تقديم اعتراض في حال وجود أي خطأ، وتحديد البيانات التي تحتاج إلى تصحيح.

ولفت إلى أن الوزارة تسحب يوميا البيانات التي تعدلها الجامعات وتعكسها على برمجية التقديم، داعيا الطلبة الذين تظهر لديهم بيانات غير صحيحة إلى مراجعة المسجل العام في جامعاتهم لتعديلها، ثم إعادة الدخول إلى البرمجية.

وأوضح الخطيب أن الطلبة المتقدمين سيمرون بعدة مراحل، تبدأ بتقديم الطلبات ومراجعة البيانات والاعتراض عليها، ثم مراجعة الاعتراضات وتعديل البيانات بعد انتهاء فترة التقديم، واحتساب النقاط وإعلانها للطلبة، مع إتاحة المجال لهم لمراجعتها والاعتراض عليها، قبل معالجة الاعتراضات وتنفيذ عملية الترشيح.

وأكد الخطيب أن الطالب سيشارك في تدقيق بياناته مرتين، الأولى عند تقديم الطلب، والثانية عند إعلان النقاط.

وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، قال الخطيب إنه يشترط أن يكون الطالب أردني الجنسية ، وأن يكون مقبولا في إحدى الجامعات أو الكليات الرسمية ضمن البرنامج العادي، في درجتي البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.

وأضاف أن طلبة السنة الثانية فما فوق يجب أن يكون تقديرهم مقبولا، بمعدل تراكمي لا يقل عن نقطتين أو 60% في حال تطبيق النظام المئوي، فيما تحتسب نقاط طلبة السنة الأولى بناء على معدلهم في شهادة الثانوية العامة.

كما يشترط ألا تكون بحق الطالب عقوبة تأديبية سارية المفعول بمستوى إنذار أول فأكثر، موضحا أن العقوبة التي انتهت مدتها وفقا لتعليمات الجامعة لا تمنع الطالب من التقدم.

وأشار إلى أن طلبة البرنامج الموازي والدراسات العليا وغير الأردنيين وطلبة التبادل الثقافي ومكرمة المعلمين والطلبة ذوي الإعاقة المستفيدين من الخصومات لا يحق لهم التقدم للمنح والقروض الداخلية.

وبين الخطيب أن أبناء الأردنيات لا يحق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية.

وفيما يتعلق بجامعة العلوم الإسلامية العالمية، أوضح الخطيب أنها منشأة بقانون خاص، ولا تصنف ضمن الجامعات الرسمية أو الخاصة، وإنما تعد من المؤسسات العامة للدولة، لكنها غير مشمولة ببرنامج المنح والقروض الداخلية، لافتا إلى أن الجامعة تقدم قروضا داخلية لطلبتها من خلال صندوقها الخاص.

وحول أعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، قال الخطيب إن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 450 و475 ألف طالب على مقاعد الدراسة في العام الجامعي الحالي، بمختلف الدرجات والبرامج والجنسيات والجامعات (الخاصة والحكومية)، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر قريبا إنفوغرافا تفصيليا عن واقع قطاع التعليم العالي مع بداية العام الجامعي 2026-2027.

وأعلنت مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027، اعتبارًا من اليوم الأحد 22 تشرين الثاني، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا من يوم الاثنين 30 تشرين الثاني الحالي.

ويشمل التقديم الطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي، لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

ودعت المديرية الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح والقروض إلى الدخول إلى موقعها الإلكتروني عبر الرابط www.dsamohe.gov.jo، وتعبئة الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت آلية لتقديم الطلبات بعد إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات التعليم العالي، تتيح للطالب استعراض البيانات والمعلومات الواردة من الجامعة أو الكلية التي يدرس فيها، وتقديم اعتراض مبدئي عليها في حال وجود معلومات غير صحيحة، دون الحاجة إلى تحميل وثائق، مع إمكانية تقديم أكثر من اعتراض عند الحاجة.