خبرني - تستعد شركة أبل، وفق تسريبات متداولة، لإحداث نقلة كبيرة في تصميم هواتف آيفون، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاماً على إطلاق أول هاتف من السلسلة.

تشير المعلومات الأولية إلى أن الشركة تختبر مجموعة من التقنيات والتصميمات الجديدة التي قد تجعل إصدار الذكرى العشرين مختلفاً عن الأجيال السابقة.

ولا تتوقف المفاجآت المحتملة عند تغيير شكل الهاتف، بل تمتد إلى منظومة التصوير، مع توقعات بتزويده بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، إلى جانب شاشة زجاجية منحنية بالكامل وتقنيات متطورة في المعالج والبطارية.

ومن المنتظر أن يظهر الهاتف خلال سبتمبر/أيلول 2027، تحت اسم "آيفون 20 برو" أو تسمية أخرى، في خطوة قد تمثل أحد أكبر التغييرات التي تشهدها هواتف أبل خلال السنوات الأخيرة.

تصميم آيفون 20 برو.. شاشة تلتف حول الحواف الأربع

تتجه أبل، بحسب التسريبات، إلى التخلي عن الشكل التقليدي لشاشات آيفون، واختبار تصميم يعتمد على الزجاج المنحني من الجهات الأربع، مع إطار معدني وغطاء خلفي زجاجي، بما يمنح الهاتف مظهراً أكثر انسيابية وتجانساً.

وكان الصحفي المتخصص في أخبار أبل لدى وكالة "بلومبرغ"، مارك غورمان، قد أشار في تقارير سابقة إلى أن الشركة تعمل على تطوير تصميم زجاجي جديد استعداداً للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق آيفون.

وفي تفاصيل أكثر، نقل موقع "Gizmochina" عن تسريبات تقنية أن الشركة تختبر أربعة نماذج أولية مختلفة؛ اثنان منها بشاشات زجاجية منحنية عند جميع الأطراف، بينما يحتفظ النموذجان الآخران بالشكل المسطح المعتاد، في إطار دراسة البدائل الممكنة قبل الاستقرار على التصميم النهائي.

وتكشف هذه الاختبارات عن حجم التغييرات التي تسعى أبل إلى تنفيذها، خاصة أن تطوير التصميم المنحني مستمر منذ نحو ثلاث سنوات، مع تعديلات متتالية لتقليل حدة الانحناءات والوصول إلى شكل أكثر دقة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن سمك الحواف المحيطة بالشاشة قد يصل إلى نحو مليمتر واحد، ما يجعلها تبدو شبه مختفية عند النظر إلى الهاتف من الأمام، فيما ظهرت بالفعل نماذج لواقيات شاشة يُقال إنها تتوافق مع التصميم المرتقب.

كاميرا آيفون 20 برو بدقة 200 ميغابكسل

وبعيداً عن المظهر الخارجي، تحمل التسريبات مفاجأة أخرى تتعلق بكاميرا آيفون 20 برو، إذ تتحدث المعلومات عن احتمال انتقال أبل إلى مستشعر رئيسي بدقة 200 ميغابكسل، في تطور قد يعيد رسم قدرات التصوير في هواتف الشركة.

وذكر صانع المحتوى التقني على يوتيوب سام كول، في مقطع فيديو حديث، أن الكاميرا المحتملة قد تعتمد على تقنية LOFIC، التي تستهدف تحسين النطاق الديناميكي للمستشعر، وتعزيز قدرته على التقاط التفاصيل في ظروف الإضاءة المختلفة.

وتسمح هذه التقنية بالتعامل بصورة أفضل مع التباين بين المناطق شديدة السطوع والأجزاء المظلمة في المشهد نفسه، بما يساعد على الاحتفاظ بتفاصيل أكثر داخل الصورة، خصوصاً في ظروف التصوير المعقدة.

وإذا تحققت هذه التوقعات، فستكون دقة 200 ميغابكسل واحدة من أبرز التغييرات التقنية المنتظرة في هاتف الذكرى العشرين، إلى جانب التحسينات المحتملة في معالجة الصور وجودتها.

أزرار جديدة وشاشات تقترب من 7 بوصات

ولا تنحصر التغييرات المحتملة في الشاشة والكاميرا، إذ تشير التسريبات إلى أن أبل تدرس استبدال الأزرار الميكانيكية التقليدية بأزرار صلبة، تعتمد على تقنية Solid-State Buttons.

كما تتجه التوقعات إلى زيادة مساحة العرض في إصدارات برو، مع احتمال وصول شاشة آيفون 20 برو إلى نحو 6.4 بوصة، بينما قد تقترب شاشة نسخة برو ماكس من 7 بوصات.

وعلى صعيد الأداء، يُنتظر أن تعمل الأجهزة بمعالج A21 Pro، مع الاعتماد على تقنيات تصنيع متقدمة بدقة 2 نانومتر، بما يواكب التطور المرتقب في مكونات الهاتف وقدراته التشغيلية.

بطارية آيفون 20 برو بتقنية مختلفة

ومن بين التحديثات التي تتناولها التسريبات أيضاً، احتمال اعتماد أبل على بطاريات الأنود السيليكوني (Silicon-Anode)، وهي تقنية تستهدف زيادة كثافة الطاقة، بما يسمح بتوفير سعة بطارية أكبر دون الحاجة إلى زيادة أبعادها بالقدر نفسه.

أما الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island)، فمن المتوقع استمرار وجودها في الإصدارات الجديدة، مع إمكانية تقليص مساحتها مقارنة بالأجيال الحالية.

وفي المقابل، لا تبدو الكاميرات المدمجة أسفل الشاشة خياراً جاهزاً للاستخدام في الهواتف الرائدة خلال تلك المرحلة، وفقاً للتوقعات المتداولة.

آيفون الذكرى الـ20.. هل تراهن أبل على تغيير استثنائي؟

ورغم كثافة المعلومات المتداولة بشأن هاتف الذكرى العشرين، فإن المواصفات المذكورة لا تزال في إطار التسريبات والتجارب الأولية، ولم تعلن أبل رسمياً اعتمادها ضمن النسخة النهائية المقرر طرحها تجارياً.

وتواصل الشركة، وفقاً للمعلومات المنشورة، اختبار أكثر من نموذج للتصميم والشاشات والمكونات الداخلية، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام تغيير بعض التفاصيل أو استبعاد تقنيات قبل بدء الإنتاج.