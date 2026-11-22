خبرني - ظهرت النجمة الأمريكية جيسيكا سيمبسون بإطلالة مختلفة، بعدما قررت التخلي عن لون شعرها الأشقر الذي ارتبطت به لسنوات طويلة.



واختارت هذه المرة درجة البني الداكن المائلة إلى الشوكولاتة، في تغيير لافت ضمن التجارب الجمالية التي اعتمدتها خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت سيمبسون، البالغة من العمر 46 عامًا، عن مظهرها الجديد من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، إذ أعادت نشر صورة تجمعها بمصفف الشعر الشهير كين بافيس، ظهرت فيها بشعر طويل بني داكن، اعتمدت له تسريحة مموجة منحت إطلالتها طابعًا مختلفًا عن مظهرها المعتاد.

وأرفق بافيس الصورة بتعليق حمل طابعًا فكاهيًا، قال فيه: «يقولون إن الشقراوات يستمتعن بالحياة أكثر، لكنها تقول إن السمراوات يستمتعن أكثر وأكثر»، في إشارة إلى اللون الجديد الذي اختارته النجمة الأمريكية.

وعلى الرغم من ارتباط اسم جيسيكا سيمبسون لسنوات بلون الشعر الأشقر العسلي، فإن انتقالها إلى الدرجات الداكنة ليس التجربة الأولى لها مع هذه الألوان، فقد بدأت خلال العام الماضي في اختبار درجات متنوعة من البني، قبل أن تتجه في أحدث إطلالاتها إلى اللون الأكثر قتامة.



واستقبلت النجمة الأمريكية عام 2026 بلون شعر بني دافئ، أطلقت عليه خبيرة تلوين الشعر ريتا هازان اسم «الشوكولاتة الساخنة»، وهي درجة تجمع بين اللون البني الفاتح نسبيًا والخصلات الشقراء، لتمنح الشعر مظهرًا طبيعيًا ومتناسقًا.

وفي تصريحات سابقة، أوضحت هازان أنها فضلت إجراء التغيير بصورة تدريجية، من خلال الانتقال بين درجات البني المختلفة بدلًا من التحول المفاجئ من الأشقر إلى لون داكن، بهدف الوصول إلى الدرجة الملائمة التي تحافظ على نعومة المظهر وجاذبيته.

وفي فبراير/ شباط الماضي، كشفت خبيرة تلوين الشعر عن درجة أخرى اعتمدتها سيمبسون، وهي اللون البني البندقي، موضحة أنه أصبح من الألوان المفضلة لديها عند تنسيق إطلالات النجمة الأمريكية.

كما تحدثت هازان عن العلاقة بين التغييرات التي شهدها مظهر سيمبسون والمرحلة الفنية الجديدة التي تمر بها، لا سيما بعد طرح مشروعها الموسيقي «Nashville Canyon»، الذي صدر على جزأين في مارس/ آذار 2025.

وأشارت خبيرة تلوين الشعر إلى أن الأعمال الموسيقية التي تقدمها سيمبسون أصبحت تتسم بعمق أكبر من الناحية الشعورية، وهو ما انعكس على اختيارات الألوان التي اعتمدتها، إذ اتجهت إلى درجات غنية ومتعددة تعبر عن طبيعة توجهها الفني الجديد وشخصيتها خلال هذه المرحلة.

فيلم وثائقي جديد لجيسيكا سيمبسون على نتفليكس

ولا تقتصر التغييرات التي تشهدها جيسيكا سيمبسون على إطلالتها الخارجية، إذ تستعد النجمة الأمريكية للكشف عن تفاصيل وجوانب مختلفة من حياتها الشخصية وتجربتها المهنية، من خلال فيلم وثائقي جديد تتولى منصة نتفليكس إنتاجه.

وكانت سيمبسون قد أعلنت في 23 أغسطس/ آب الماضي عن تعاونها مع المنصة لإنتاج الفيلم، الذي من المقرر عرضه خلال عام 2027، ونشرت آنذاك صورة ظهرت فيها إلى جوار فريق التصوير، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «حان الوقت لفتح فصل جديد».

ومن المتوقع أن يتناول العمل الوثائقي مجموعة من المحطات المهمة في حياتها، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، إلى جانب تجربتها في مجال الموضة، وطبيعة علاقتها بجمهورها على مدار السنوات الماضية.

ويأتي المشروع السينمائي ضمن مرحلة تسعى خلالها سيمبسون إلى تقديم جوانب مختلفة من تجربتها، بعدما حققت نجاحًا في مجالات متعددة شملت الغناء والتمثيل وتصميم الأزياء، لتواصل خوض تجارب جديدة على المستويين الشخصي والمهني.



وتشهد الحياة الشخصية لجيسيكا سيمبسون بدورها تغيرات خلال الفترة الحالية، بعدما انفصلت عن زوجها السابق إريك جونسون، الذي أنجبت منه ثلاثة أبناء.

وتضم أسرة النجمة الأمريكية أبناءها ماكسويل، البالغة من العمر 14 عامًا، وإيس، البالغ 13 عامًا، وبيردي، البالغة 7 أعوام.