خبرني - يستعد تطبيق واتساب لتغيير طريقة احتفاظ المستخدمين بمحادثاتهم وبياناتهم، من خلال تطوير خدمة تخزين سحابي مستقلة تتيح حفظ النسخ الاحتياطية مباشرة على خوادم التطبيق، دون الحاجة إلى الاعتماد على Google Drive أو iCloud.

وتحمل الميزة الجديدة مفاجأة للمستخدمين، إذ توفر مساحة مجانية تصل إلى 2 غيغابايت لحفظ المحادثات، مع إمكانية الحصول على سعات تخزين أكبر عبر الاشتراكات المدفوعة، فضلاً عن توفير نظام تشفير لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به.

وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، بدأت الشركة اختبار الخاصية الجديدة على عدد من مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على هواتف أندرويد، بالتزامن مع إتاحتها أيضاً لمستخدمي آيفون.

تتمثل أبرز التغييرات التي يعمل عليها واتساب في توفير مساحة تخزين سحابية خاصة به، تسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من محادثاتهم على خوادم التطبيق مباشرة، بدلاً من ربط عملية الحفظ بخدمات خارجية.

وتمنح الخاصية المستخدمين على هواتف أندرويد إمكانية المفاضلة بين التخزين السحابي التابع لواتساب وخدمة Google Drive، من خلال إعدادات النسخ الاحتياطي للمحادثات، فيما توفر لمستخدمي آيفون خياراً بديلاً عن iCloud.

ويمثل هذا التوجه تغييراً في آلية حفظ بيانات التطبيق، إذ يصبح بإمكان المستخدمين الاحتفاظ بنسخ محادثاتهم داخل منظومة واتساب نفسها، دون الاعتماد على خدمات التخزين التابعة لشركات أخرى.

ومن أبرز التفاصيل المرتبطة بالخدمة الجديدة، تحديد مساحة مجانية تصل إلى 2 غيغابايت لكل مستخدم، وهي السعة المخصصة لحفظ النسخ الاحتياطية للمحادثات.

ولا تتوقف الخيارات عند المساحة المجانية، إذ ترتفع السعة المتاحة إلى 100 غيغابايت لمشتركي خدمة "واتساب بلس"، بينما يحصل مستخدمو هواتف آيفون المشتركين في باقات Meta One على مساحة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت.

وفيما يتعلق بانتهاء الاشتراكات المدفوعة، لن يفقد المستخدم النسخة الاحتياطية المخزنة فور انتهاء اشتراكه، إذ يحتفظ واتساب بأحدث نسخة محفوظة على خوادمه لمدة تصل إلى 4 أشهر بعد انتهاء الاشتراك.

وبالتوازي مع توفير مساحة التخزين الجديدة، يولي واتساب اهتماماً بتأمين النسخ الاحتياطية، من خلال تطبيق نظام التشفير التام بين الطرفين على البيانات المحفوظة سحابياً.

ويتيح التطبيق للمستخدم تأمين النسخة الاحتياطية باستخدام مفتاح مرور (Passkey)، أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقماً، بما يضيف طبقة حماية تمنع الوصول إلى محتوى المحادثات دون وسيلة المصادقة التي يحددها صاحب الحساب.

وبذلك لا تقتصر الميزة على توفير مساحة إضافية لحفظ الرسائل، بل تستهدف أيضاً الاحتفاظ ببيانات المستخدمين مع توفير وسائل حماية للنسخ المخزنة على خوادم التطبيق.

طريقة تفعيل التخزين السحابي الجديد في واتساب

يمكن الوصول إلى الخدمة من إعدادات النسخ الاحتياطي للمحادثات، بمجرد وصول الميزة إلى حساب المستخدم، وذلك عبر الخطوات التالية:

- فتح تطبيق واتساب والانتقال إلى الإعدادات.

- اختيار قسم "الدردشات".

- الدخول إلى خيار "النسخ الاحتياطي للدردشات".

- اختيار مساحة تخزين واتساب السحابية بدلاً من Google Drive على أندرويد أو iCloud على آيفون، حال ظهور الخيار.

- ضبط إعدادات النسخ الاحتياطي وتفعيل التشفير التام بين الطرفين.

- تحديد وسيلة تأمين النسخة، سواء مفتاح المرور أو مفتاح التشفير المكون من 64 رقماً.

- بدء إنشاء النسخة الاحتياطية وانتظار اكتمال عملية الحفظ.

وبعد الانتهاء، يمكن للمستخدم متابعة النسخ الاحتياطية وإدارة إعداداتها من القسم نفسه داخل التطبيق.

ورغم المزايا التي تقدمها خدمة التخزين السحابي، فإن هناك قيداً مهماً يتعلق باستعادة المحادثات عند تغيير نظام تشغيل الهاتف.

فالنسخ المحفوظة على خوادم واتساب لا تدعم استعادة المحادثات عند الانتقال بين نظامي أندرويد وiOS، مثل تغيير الهاتف من جهاز يعمل بأندرويد إلى آخر يعمل بنظام آيفون أو العكس.

وفي هذه الحالة، يتعين على المستخدم الاستعانة بخاصية نقل المحادثات المدمجة داخل واتساب، بدلاً من الاعتماد على النسخة الاحتياطية المحفوظة عبر الخدمة السحابية الجديدة.

موعد إتاحة مساحة واتساب السحابية لجميع المستخدمين

ولا تزال الميزة الجديدة في مرحلة الطرح التدريجي والاختبار، ما يعني أن ظهورها قد يختلف من حساب إلى آخر، ولن يتمكن جميع المستخدمين من الوصول إليها في الوقت نفسه.

ومن المنتظر أن تصل الخاصية إلى مزيد من المستخدمين عبر تحديثات التطبيق اللاحقة، لتمنحهم خياراً جديداً للاحتفاظ بنسخ محادثاتهم بعيداً عن خدمات التخزين السحابي التقليدية التابعة لغوغل وأبل.