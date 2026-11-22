خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام الأحد، عن السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة والذي صدرت الإرادة الملكية بتعينه مديرا للأمن العام اعتبارا من تاريخ 22/11/2026.

وتاليا السيرة الذاتية:

تاريخ الاستلام 22/11/2026



1. تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية:



التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 1 تشرين ثاني 1985 ورفع لرتبة ملازم ثاني بتاريخ 22تموز 1989.



2. المؤهل العلمي:



ا. بكالوريوس القانون من جامعة مؤتة

ب. دبلوم علوم شرطية

ت. دبلوم العلاقات الدبلوماسية والبروتوكول

ث. ماجستير الاستراتيجيات الإدارية والأمنية من اندونيسيا



3. اهم الوظائف:



ا. رئيس لاكثر من مركز أمنى

ب. إدارة البحث الجنائي

ت. مدير مركز اصلاح وتأهيل سواقة / قفقفا

ث. رئيس هيئة / محكمة الامن العام

ج. مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والأمنية

ح. مدير شرطة غرب اربد

خ. مدير شرطة الكرك

د. مدير شرطة الزرقاء

ذ. مدير ادارة التدريب

ر. مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

ز. قائد امن اقليم العاصمة

س. مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب

ش. محافظ العقبة



4. اهم الدورات:



ا. دورة الصاعقة

ب. دورة المضليين

ت. دورة مراقبه الحدود

ث. دورة التحقيق الجنائي

ج. دورة الامن المتقدمة

ح. دورة الادارة الشرطية العليا للضباط



5. أهم المشاركات الخارجية:



ا. المشاركة في دورات تدريبية في الولايات المتحدة الامريكية، هولندا، رومانيا، الارجنتين، كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت ودولة فلسطين.

ب. عضو سابق في الاتحاد العالمي لمراكز الاصلاح والتاهيل.



6. الأوسمة والشارات:



ا. وسام الكوكب من الدرجة الثانية

ب. وسام الاستقلال

ت. وسام الاستحقاق العسكري

ث. ميدالية مئوية الدولة الأولى

ج. شارة الكفاءة القيادية

ح. شارة الشرطة القضائية

خ. شارة الكفاءة الميدانية

د. شارة الكفاءة التدريبية