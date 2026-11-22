خبرني - كشف مدير مدينة الحسين للشباب، رعد مرزا، عن إغلاق ستاد عمّان الدولي في أيار المقبل.

وقال مرزا إن الإغلاق يأتي لاستبدال أرضيته (ستاد عمان) بأخرى تتواءم مع المعايير الفنية الدولية.

وأضاف مرزا إن مدينة الحسين للشباب تواصل تنفيذ خططها لتطوير منشآتها الرياضية، بما يعزز قدرتها على استضافة البطولات والمنافسات الرياضية، ويوفر بيئة ملائمة للرياضة الأردنية.

ولفت أن تطوير ستاد عمان يأتي في إطار جهود تحديث البنية التحتية الرياضية في مدينة الحسين للشباب، تنفيذاً للتوجهات الحكومية الرامية إلى صيانة مرافق المدينة وتطويرها وتجهيزاتها.