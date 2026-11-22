خبرني - توقع مدير دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان في أمانة عمّان، حاتم الخصاونة، أن يصل عدد عمليات تعقيم الكلاب الضالة إلى 100 عملية يومياً خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 60 عملية يومياً في الوقت الحالي.

وأوضح الخصاونة، في تصريح لقناة «المملكة»، أن الأمانة تجري ما لا يقل عن 7 آلاف عملية تعقيم سنوياً للكلاب الضالة، ضمن جهودها للسيطرة على تكاثرها والتعامل مع هذه الظاهرة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المواطنين والرفق بالحيوان.

وأشار إلى أن دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان تنفذ برنامج «ABC»، الذي يقوم على الإمساك بالكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها، وفق الإجراءات والتعليمات المعتمدة دولياً.

ولفت إلى أن البرنامج ينص على إعادة الكلاب إلى المناطق التي جُمعت منها، بعد وضع علامة في أذن الكلب، موضحاً أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من شراستها وتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأضاف أن الكلاب المعادة تدافع عن المناطق التي تعيش فيها، وتمنع كلاباً أخرى من الدخول إليها.