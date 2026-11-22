خبرني - أعلنت مملكة البحرين إصابة مواطن بحريني من ذوي الهمم وحالته مستقرة، كما أصيب مقيم باكستاني وحالته حرجة، وكلاهما يتلقيان العلاج في المستشفى، جراء "الاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي تعرضت لها المملكة، السبت، فيما تحدث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف،عن نجاح بلاده في تحقيق "ردع مستدام".

كما طالبت البحرين مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف الهجمات والتهديدات التي تستهدف أراضيها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإلزام إيران بالتعويض عن الأضرار، مؤكدة احتفاظها بحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها وفقاً للقانون الدولي.

وذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية "الغادرة"، يوم السبت، وأثارت الهجمات التي أعلنت مملكة البحرين تعرضها لها، موجة من الإدانات الخليجية والعربية، وسط تحذيرات من تداعيات التصعيد العسكري على أمن المنطقة واستقرارها.

واستهدفت في الهجمات منشأة صناعية مدنية كما اندلع حريق وأصيب شخصان.

وأعربت مصر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة"، وآخرها استهداف منشأة صناعية مدنية، بما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمنها واستقرارها.

كما أدانت السعودية بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع المنامة ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، وشددت الرياض على رفض استهداف المنشآت المدنية، محذرة من استمرار الهجمات وتداعياتها على أمن دول المنطقة.

من جانبها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم، واعتبرته انتهاكًا لسيادة البحرين وتهديدًا لأمنها واستقرارها، مؤكدة تضامنها الكامل مع المنامة ودعمها الإجراءات الرامية إلى حماية أراضيها وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم، مؤكدًا أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول المجلس، ومشدداً على وقوف دول الخليج صفاً واحداً في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

الأردن كذلك أدان الهجوم، معتبرًا استهداف البحرين انتهاكًا لسيادتها وتهديدًا لأمن المنطقة، ومجدداً موقفه الداعم لأمن البحرين واستقرارها ورفضه التصعيد العسكري الذي يهدد سلامة المدنيين والمنشآت الحيوية.

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، هذه الاعتداءات التي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليّته عنها علنياً، تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليميّين، في مخالفةٍ جسيمةٍ لميثاق الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان "الحرس الثوري الإيراني" في وقت سابق عن استهدافه باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، لوحدتي رادار تابعتين لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، اللتين تتمركزان في قاعدتي الرفاع وعوالي في البحرين.

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن "إصدار تحذير برفع حالة الخطر في البلاد"، وفق ما نشرته على منصة إكس.

وكانت وزارة الداخلية في البحرين قد أعلنت السبت، أنّ ضربة إيرانية سبّبت حريقاً في "منشأة صناعية مدنية"، دون تسجيل إصابات.

وأوردت الوزارة على منصة إكس، "جراء العدوان الإيراني الآثم ... استهداف منشأة صناعية مدنية نتج عنه حريق بالموقع والدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة عليه".

كما أكدت أنّ "المعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون أي إصابات"، ولم تقدم تفاصيل عن موقع المنشأة المستهدفة.

وزارة الداخلية في البحرين، أصدرت السبت، تحذيراً للسكان من "تهديد محتمل" لم تحدده، وأوردت الوكالة على منصة إكس "تنبيه بوجود خطر.. تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن". وأفاد اثنان من السكان مراسل وكالة فرانس برس بتصاعد دخّان عقب سماعهما صوت انفجار في جزيرة سترة في شرق البحرين، والتي تضم مرافق صناعية أبرزها مصفاة بابكو النفطية.

إسقاط مسيرات

وعلى صعيد المواجهة مع الولايات المتحدة، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1، يوم الأحد، فوق مضيق هرمز، بعد يوم من إعلانه إسقاط مسيرة أخرى فوق جزيرة قشم.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن حرس الثورة أن مقاتلي الدفاع الجوي التابعين للقوة الجوفضائية في حرس الثورة تمكنوا باستخدام منظومة حديثة ومتطورة، من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية العشرين من طراز MQ-1، وهي من النسخة ذات المدى المعزّز (ER)، شرق مضيق هرمز، بنيران "دقيقة وفعالة".

وقالت إيران إنّ "هذه هي الطائرة المسيرة الرابعة للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأمريكي المعتدي، والتي جرى إسقاطها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي لحرس الثورة الإسلامية".

وأفاد التلفزيون الإيراني السبت، بإسقاط مسيّرة "إم كيو 9" أمريكية في أجواء جزيرة قشم، جنوبي البلاد، وقال الحرس الثوري إن نظام الدفاع الجوي الجديد للقوات الجوفضائية تمكن من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيرة الـ58 من طراز MQ-9 للجيش الأمريكي "المعتدي" في سماء مضيق هرمز.

"ردع مستدام"

وصرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف قائلاً: "إننا حققنا الردع من خلال اجراءات القوات المسلحة في الميدان العسكري، ولا يستطيع العدو شن حرب مماثلة لحرب الأربعين يومًا".

وفي إشارة إلى التطورات العسكرية خلال العامين الاخرين، أضاف قاليباف قي اجتماع لّلجان المتخصصة في البرلمان الإيراني، الأحد: "بفضل روح التضحية والاستشهاد التي أبدتها القوات المسلحة، وعقلانية القائد العام وإرادته وحكمته، وصلت البلاد اليوم إلى مرحلة الردع العسكري ضد العدو في الميدان".

وأوضح قاليباف: "لقد توصل العدو إلى قناعة بأنه لا يستطيع شن حرب مماثلة لحرب الأربعين يومًا التي شنها ضدنا. ولهذا السبب، ركز أولويته القصوى على زعزعة الأمن الداخلي لإيران، والضغط الاقتصادي عليها، وإحداث انهيار داخلي. وفي مواجهة مخططات هذا العدو، تحتاج البلاد إلى الوحدة والتماسك وتحقيق ردع مستدام."

وأعلن رئيس البرلمان: "إذا أردنا إزالة تهديد العدو عن إيران وشعبها، فإن السبيل الوحيد هو تحقيق ردع مستدام ، وحينها نكون قد أزلنا التهديد عن أنفسنا ونفذنا أمر القائد العام للقوات المسلحة."

وقال بشأن إصلاحات قطاع الطاقة: "بعد نقاشات ومداولات مطولة، لا شك أن إصلاح قطاع الطاقة هو قضيتنا الأكثر إلحاحًا وأهمية في السلم والحرب."

وأعلنت إيران، السبت، أن محادثات جرت بين مسؤولين إيرانيين ووفد قطري مساء الجمعة، في إطار الوساطة المستمرة التي تتولاها الدوحة بين طهران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تسنيم عن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تصريحات قال فيها إن "وفداً قطرياً زار طهران مساء أمس وأجرينا مباحثات استمرت ساعتين".

وأضاف غريب أبادي "نعتبر أن الحصار الاقتصادي عمل حربي وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لرفعه"، متابعاً "هذا ما أبلغناه إلى الأطراف الآخرين بمن فيهم الوسطاء".

وطالب نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي حميد رضا حاجي بابائي، الدول التي "ساهمت في تهيئة الظروف للوجود والتدخل الأمريكي وإشعال فتيل النزاعات في المنطقة، تحمل المسؤولية الكاملة عن حالة عدم الاستقرار والعدوان السائد"، مشدداً على عدم جواز إلقاء تبعات الأوضاع الراهنة على كاهل الشعب الإيراني بمفرده.

إصابات في ناقلات نفط

أصابت "مقذوفات مجهولة المصدر" ناقلتي نفط أثناء خروجهما من مضيق هرمز، السبت، فيما جددت بحرية الحرس الثوري الإيراني التحذير من أنها ستتعامل بحزم مع أي تحرك للسفن المخالفة في مضيق هرمز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيانين منفصلين، إن ناقلة النفط الأولى أُصيبت في مؤخرتها على مسافة 11 ميلاً بحرياً من مدينة خصب على سواحل سلطنة عُمان.

وأفادت الهيئة لاحقاً بوقوع حادثة أخرى تعرضت فيها ناقلة لضربة في غرفة محركاتها بواسطة مقذوف مجهول الهوية، على بعد 17 ميلاً بحرياً شرق خصب أيضاً، ولم يتضح على الفور ما إذا كان البلاغان يتعلقان بالسفينة ذاتها.

كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين البحارة، بينما لا يزال حجم الأثر البيئي غير معروف.