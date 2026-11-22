خبرني - أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه غربي المملكة، فيما أفادت السلطات التابعة للجماعة بإصابة ستة أشخاص في غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة اليمنية، تركي المالكي، عبر منصة إكس، إن الدفاع الجوي "اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الغربية".

كما أعلن التحالف، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة الرياض.

وفي اليمن، قال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين، أنيس الأصبحي، إن غارة جوية استهدفت محطة وقود تابعة لشركة النفط الحكومية في صنعاء، الأحد، ما أسفر عن إصابة ستة من العاملين فيها وإلحاق أضرار بمبنى الشركة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران.

وكان التحالف قد أعلن، السبت، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقال شاهد لوكالة رويترز إنه رأى مقذوفاً في سماء الرياض قبل سماع دوي انفجار.

وجاء ذلك بعد هجوم للحوثيين، الخميس، قال الدفاع المدني السعودي إنه ألحق أضراراً مادية بأحد أبراج المركز المالي في الرياض، من دون تسجيل إصابات. وأفادت وكالة رويترز بأن صاروخاً أصاب مباشرة برج صندوق الاستثمارات العامة، أطول ناطحة سحاب في المدينة، وهو ثاني هجوم على الحي المالي في العاصمة خلال الشهر الجاري.

غارات على الحديدة

وأعلن التحالف بقيادة السعودية، الجمعة، تنفيذ ضربات على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر غربي اليمن، في إطار عملياته العسكرية ضد الحوثيين.

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن الميناء لا يزال يعمل وإن تدفق البضائع سيستمر، وفق رويترز.

ويُعدّ ميناء الحديدة منفذاً رئيسياً لدخول المواد الغذائية والإمدادات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن.

كما أعلن التحالف تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين في صنعاء، فيما توعدت الجماعة بمواصلة هجماتها على السعودية.

تفاقم الأزمة الإنسانية

ووسط استمرار المواجهات، تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مع ارتفاع أعداد النازحين وتزايد المخاوف بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وبحسب تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نزح أكثر من 330 ألف شخص، بينهم ما يُقدّر بنحو 174 ألف طفل، بين الثالث من سبتمبر/ أيلول والعاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وأفادت المنظمة بمقتل 64 طفلاً على الأقل وإصابة 64 آخرين منذ تصاعد المواجهات في سبتمبر/ أيلول الماضي.

واستؤنفت المواجهات بين السعودية والحوثيين في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت التوصل إلى هدنة عام 2022.

وكانت السعودية قد تدخلت عسكرياً في اليمن عام 2015، على رأس تحالف لدعم الحكومة المعترف بها دولياً، بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء عام 2014.

وتسيطر الجماعة على مساحات واسعة من شمال اليمن، وقد وسّعت نفوذها خلال الأسابيع الأخيرة على امتداد الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، بعد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة المشرفة على مضيق باب المندب.