خبرني - سحبت سلطات الاحتلال، تصاريح دخول عدد من المواطنين في قرى النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة شمال غرب القدس، فيما تواصل فرض نظام التصاريح الخاصة على سكان هذه القرى، لتتحكم بموجبه في دخولهم وخروجهم، وتحدد من يُسمح له بالوصول إلى منزله ومن يُحرم من ذلك، سواء بسحب التصريح أو الامتناع عن تجديده.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة عزل ممنهجة فرضها الاحتلال على التجمعات الثلاثة، التي أحاطها بجدار الفصل والحواجز العسكرية، قبل أن يصنفها في أيلول 2025 مناطق تماس، ويلزم سكانها بالحصول على بطاقات ممغنطة وتصاريح خاصة، تُمنح لمدة عام واحد، ما جعل حق المواطنين في الوصول إلى منازلهم مرتبطاً بموافقة سلطات الاحتلال وتجديدها لتلك التصاريح.