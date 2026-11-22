خبرني - حقق برشلونة فوزا مثيرا على ضيفه فياريال ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.



واستضاف برشلونة نظيره فياريال في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإسباني، الأحد.

فاز برشلونة على فياريال بنتيجة 3-2، بعدما كان فريق هانز فليك متأخرا بهدفين في الشوط الأول.

واستقبل البارسا هدفين خلال أول 7 دقائق من مواجهته أمام فياريال، بعدما هز تايغون بوكانان الشباك في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف تاني أولواسيي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

لكن برشلونة حقق ريمونتادا مثيرة في الشوط الثاني، حيث أحرز 3 أهداف في غضون 9 دقائق و42 ثانية فقط.

وجاءت ثلاثية البارسا عن طريق جيرارد مارتن وفيرمين لوبيز وباو نافارو (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 57 و61 و67 من عمر اللقاء.

عزز برشلونة بهذا الفوز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني رافعا رصيده إلى 36 نقطة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وابتعد الفريق الكتالوني مجددا بفارق 3 نقاط أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ28 نقطة قبل مباراته (الأحد) في الجولة ذاتها أمام خيتافي.