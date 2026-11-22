خبرني - قال رئيس مؤتمرالأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" مراد كرورم إنه لن يكون هناك مسودة اتفاق للإعلان عنها في نهاية الجلسة الختامية.

وأفادت تقارير عن خلافات بين ممثلي الدول المشاركة بشأن نص المسودة التي قدمت للأعضاء الحاضرين أكثر من مرة، دون التوصل لاتفاق بشأن مضمونها.

وعبرت وزيرة الطاقة البريطانية مياتا فانبولي عن "خيبة أمل" نتيجة "عدم تحقيق إجماع" بين الأطراف.

وكان لافتاً تصريح وزير النقل الإيرلندي دراراغ أوبراين متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي حين قال أمام مراسلين إن القمة "مخطوفة من بعض دول النفط".

وكانت مسألة ذكر الوقود الأحفوري في مسودة الاتفاق، أبرز نقاط الخلاف.

ورفض الاتحاد الأوروبي المسودة الرابعة التي قدمت دون أن تذكر مسألة الوقود الأحفوري.

ودافعت روسيا عن موقفها من الوقود الأحفوري وانتقدت سياسة الاتحاد الأوروبي المناخية بالإشارة إلى أنها تثقل كاهل الدول النامية بالديون.

وكان الاتحاد الأوروبي ودول جزر المحيط الهادئ قد عارضوا حذف الإشارة إلى الوقود الأحفوري من مشروع النص.

وإحدى القضايا الرئيسية الأخرى التي أثارتها الدول النامية - وهي نقص الأموال - تبدو غير محلولة في مسودة الاتفاقية الأخيرة.

تضمنت النسخ السابقة من النص اتفاقاً على زيادة الأموال المخصصة للتكيف إلى 120 مليار دولار (91 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2035 - وهو رقم تم حذفه بعد ذلك.

مشاهد من الجلسة الختامية في إنطاليا

ونقلت الصحفية المتخصصة في شؤون المناخ والعلوم، إسمي ستالارد، من أنطاليا التركية قائلة: أجلس في قاعة الجلسة العامة — تلك المساحة الفسيحة التي يجتمع فيها ممثلو كل دولة لإقرار الاتفاقات النهائية. سمعنا أن المفاوضات بشأن النص التمهيدي (الغلافي)، المعروف رسمياً باسم "اتفاقيات أنطاليا"، قد انتهت وهو النص الذي يلخص كل شيئ.

وأُبلغت الدول أنه إذا رغبت بإجراء أي تغييرات الآن، فعليها القيام بذلك داخل القاعة — أي في هذه الجلسة العامة، وأمام الجميع.

بالنسبة للصحافة، هذا خبر جيد - إذ لا يُسمح لنا بدخول غرف التفاوض، لكن هنا يمكننا مشاهدة ظهور الخلافات ومجرياتها.

إيذاناً ببدء الجلسة الختامية، جلس وزير البيئة التركي مراد كوروم، رئيس مؤتمر "كوب 31" في مقعده إلى جانب سيمون ستيل، رئيس هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، مع مؤشرات على بدء الاجتماع الوشيك. وفي الوقت نفسه، شوهد مفاوضو دول جزر المحيط الهادئ في نقاش متقارب مع المفاوضين السعوديين وسط القاعة دون وضوح ما إذا تم التوصل إلى تسوية.

يدرس الاتحاد الأوروبي رفض الاتفاق العالمي بالكامل، بعد تقارير عن أن فرنسا وصفت النص الذي قدمته الرئاسة صباح الأحد بأنه "أضعف حتى من النص السابق"، وأشار مفاوض فرنسي إلى أن الاتحاد عمل طوال الليل للتوصل إلى تسوية "وُضعت جانباً". ويُشار إلى أن عام 2000 شهد آخر مرة لم يُبرم فيها اتفاق.

ودخل الوفد البريطاني، بينما غادر الدكتور محمد أيوب، المفاوض عن المجموعة العربية، مسرعا وهو يجري مكالمة هاتفية. وتُعد السعودية غالبا المحور الموحِّد للدول النفطية وسط انتقادات بتأخير المحادثات طوال أسبوعين لمنع إدراج أي ذكر للوقود الأحفوري في النص. ويلفت التقرير إلى أن امتداد المفاوضات إلى اللحظات الأخيرة أمر معتاد، لكن الوضع تجاوز ذلك بكثير مع حصول المندوبين على ساعات نوم قليلة جدا منذ يوم الجمعة.

وواجهت الجهود المبذولة لتجنب انهيار المحادثات في قمة الأمم المتحدة "كوب 31" مزيداً من التأخير في اليوم الثاني من الوقت الإضافي، حيث تكافح الدول للتوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن المناخ.

تم نشر مسودة اتفاقية جديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، والتي يأمل البلدان المضيفان تركيا وأستراليا أن تسهم في سد الفجوة بين الدولتين.

ورغم أن النص لا يتضمن للمرة الثانية إشارة صريحة إلى "التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري"، وهو ما أثار تهديدات بالانسحاب خلال مناقشة المسودة السابقة، فإنه يذكّر بالتعهد الذي اتفقت عليه الدول قبل ثلاثة أعوام للمضي في هذا الاتجاه.

كان من المتوقع أن تجتمع الدول مجدداً لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اتفاق جديد، لكن هذا الاجتماع تأجل صباح يوم الأحد.

وفي وقت سابق، قال مراد كوروم، لبي بي سي إنه "متفائل" بإمكانية تحقيق انفراجة، لدى وصوله إلى القمة الأحد."سنكون سعداء قريباً".

لكن الاتحاد الأوروبي لا يشاركه هذا التفاؤل، إذ علمت بي بي سي أن بروكسل تنظر إلى النص الجديد باعتباره تراجعاً عن الصياغات السابقة.