خبرني - تقدم هواتف Pixel 11 من غوغل تجربة متطورة بفضل شريحة Tensor G6 وميزات الذكاء الاصطناعي، ويمكن تعزيز إمكاناتها باستخدام تطبيقات مخصصة للتصوير والتخصيص والإنتاجية.

تضم سلسلة Google Pixel 11 ثلاثة إصدارات هي Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL، وتركز على تطوير المكونات الداخلية والكاميرات، إلى جانب تحسين دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini.

ولا تقتصر الاستفادة من الهاتف على الإمكانات التي تقدمها غوغل، إذ يمكن لمجموعة من التطبيقات المتاحة عبر متجر Google Play إضافة أدوات جديدة وتوسيع خيارات التحكم في الجهاز.

وتتنوع هذه التطبيقات بين أدوات لتخصيص الإضاءة والإشعارات، وأخرى لتنظيم لقطات الشاشة والاستفادة منها، إلى جانب تطبيقات تمنح المستخدم تحكمًا أكبر في واجهة الهاتف.

كما تشمل القائمة تطبيقًا لتحويل المساحة المحيطة بالكاميرا الأمامية إلى لوحة تفاعلية، وآخر يتيح التقاط الصور بإعدادات يدوية أقرب إلى الكاميرات الرقمية الاحترافية.

وتوفر هذه الخيارات طرقًا مختلفة لتطوير تجربة استخدام هاتف Pixel 11، سواء كان الاهتمام بالتخصيص أو التصوير أو سهولة الوصول إلى المعلومات، وفيما يلي أبرز خمسة تطبيقات يمكن لمستخدمي هواتف غوغل بكسل 11 تجربتها للاستفادة من إمكانات أجهزتهم.

أفضل 5 تطبيقات لهاتف Pixel 11

1. تطبيق HiLight Studio للتحكم في الإضاءة والتنبيهات

يمنح تطبيق HiLight Studio مستخدمي هواتف Pixel 11 Pro تحكمًا أكبر في نظام الإضاءة HiLight، الذي يعتمد على ثمانية مصابيح LED لتقديم تنبيهات النظام وجهات الاتصال المفضلة.

ورغم أن غوغل توفر هذه الميزة لمهام محددة، فإن التطبيق المفتوح المصدر يتيح خيارات إضافية لتخصيص طريقة عمل المصابيح، من خلال اختيار الألوان وضبط السطوع والتشبع.

كما يوفر تسعة أنماط متحركة، من بينها النبض والمذنب ونبض القلب والموجة، مع إمكانية تخصيص الإضاءة لتطبيقات مختلفة.

سعر التطبيق: مجاني، ويمكن تنزيله من متجر Google Play.

2. تطبيق Pixel Screenshots لتنظيم لقطات الشاشة

يقدم تطبيق Pixel Screenshots طريقة مختلفة للتعامل مع لقطات الشاشة المحفوظة على الهاتف، إذ يحولها إلى مكتبة قابلة للبحث بدلًا من تركها متراكمة داخل معرض الصور.

ويستخدم التطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز لتحليل لقطات الشاشة، وإنشاء عناوين توضيحية وملخصات قصيرة واقتراحات مرتبطة بمحتواها.

ويمكن للمستخدم تنظيم اللقطات في مجموعات مخصصة، إلى جانب ضبط تذكيرات مرتبطة بصور معينة، والبحث باستخدام اللغة الطبيعية للوصول إلى لقطة شاشة بناءً على النصوص أو العناصر الظاهرة فيها.

وتبرز أهمية التطبيق لمستخدمي Pixel 11 مع الاستفادة من شريحة Tensor G6 في معالجة وفهرسة الصور على الجهاز.

كما يتيح التكامل مع لوحة مفاتيح Gboard ظهور اقتراحات من لقطات الشاشة المحفوظة أثناء استخدام تطبيقات مثل خرائط غوغل ويوتيوب ميوزك، ما يساعد على الوصول إلى المعلومات دون البحث عنها يدويًا داخل مكتبة الصور.

سعر التطبيق: مجاني على متجر Google Play.

3. تطبيق Material Capsule لتخصيص واجهة الهاتف

يستهدف تطبيق Material Capsule المستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من المساحة المحيطة بالكاميرا الأمامية المثقوبة، من خلال تحويلها إلى مركز تفاعلي يعرض المعلومات وأدوات التحكم.

ويستند تصميم التطبيق إلى لغة Material 3 Expressive من غوغل، ويقدم تجربة تشبه فكرة Dynamic Island في هواتف آيفون، مع مجموعة من الوظائف الإضافية.

ومن أبرز إمكاناته عرض أشرطة تقدم تحميل التطبيقات، والتحكم في تشغيل الوسائط، وإظهار رموز شريطية مخصصة، إلى جانب أدوات سريعة لضبط سطوع الشاشة ومستوى الصوت وإضاءة المصباح.

كما يسمح بالتفاعل مع اللوحة من خلال النقر أو الضغط المطول أو التمرير، ما يسهل الوصول إلى بعض وظائف الهاتف من أعلى الشاشة.

وتتوفر نسخة مجانية من التطبيق دون إعلانات، وتشمل أدوات أساسية مثل التحكم في الوسائط ورسوم متحركة للشحن والإشعارات القياسية.

أما النسخة الاحترافية، فتُتاح من خلال عملية شراء لمرة واحدة داخل التطبيق، وتضيف أكثر من 50 رسمًا متحركًا، وإيماءات متقدمة، وإمكانية الرد مباشرة على الرسائل الواردة من اللوحة التفاعلية.

سعر التطبيق: نسخة مجانية، مع إصدار احترافي مدفوع لمرة واحدة.

4. تطبيق VWFNDR + MBL للتصوير الاحترافي

يقدم تطبيق VWFNDR + MBL تجربة تصوير مختلفة لمستخدمي Pixel 11، إذ يتيح التعامل مع الهاتف باعتباره كاميرا رقمية احترافية، مع تقليل الاعتماد على المعالجة الحسابية المعتادة للصور.

ويتيح التطبيق التقاط صور بصيغة Bayer RAW بعمق 16 بت، إلى جانب صور JPEG جاهزة للمشاركة، مع توفير أدوات تحكم يدوية في سرعة الغالق وحساسية ISO وأوضاع الأولوية.

كما يدعم ست نسب عرض تقليدية، ويسمح بتغيير نسب الصورة من خلال التمرير على شاشة محدد المنظر، مع إمكانية إعادة تخصيص أزرار الصوت لتعمل كزر لالتقاط الصور وقرص للتحكم.

ويضم التطبيق ثلاثة أنماط لصور JPEG مستوحاة من الأفلام، وهي Natural وNihon وB+W، كما يتضمن بيانات اعتماد C2PA المدمجة لتوقيع الصور تشفيريًا وإثبات أنها التُقطت بكاميرا فعلية وليست مولدة بالذكاء الاصطناعي.

ويتيح التطبيق استكشاف واجهة محدد المنظر مجانًا، بينما تسمح عملية شراء لمرة واحدة بقيمة 4.99 دولار بإتاحة التقاط الصور وتصديرها بصورة دائمة دون اشتراك متكرر.

سعر التطبيق: مجاني لاستكشاف الواجهة، مع شراء لمرة واحدة بقيمة 4.99 دولار لفتح إمكانات التصوير والتصدير.

5. متصفح Opera لتسهيل التصفح على Pixel 11

يُعد متصفح Opera خيارًا بديلًا لمتصفح Chrome على هواتف أندرويد، إذ يركز على سهولة الاستخدام بيد واحدة وتوفير أدوات للخصوصية والتنقل بين صفحات الإنترنت.

ويسمح المتصفح بوضع شريط العناوين أسفل الشاشة، كما يوفر خيار تحويل البحث إلى زر عائم أثناء التمرير، ما يجعل الوصول إلى أدوات التصفح أسهل على الشاشات الكبيرة.

ويضم Opera مانعًا مدمجًا للإعلانات والمتتبعات، وأدوات لحفظ الصفحات دون اتصال بالإنترنت، وضغط البيانات، إلى جانب مشغل وسائط ومدير للتنزيلات.

ومن بين أدواته أيضًا ميزة Flow، التي تتيح نقل الروابط والملاحظات والملفات بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر عبر مساحة مشفرة.

كما يوفر المتصفح ماسحًا لرموز QR يعرض عناوين المواقع قبل فتحها، إلى جانب خدمة VPN مجانية مدمجة تغطي ثلاثة مواقع افتراضية، وتشمل النسخة المجانية معظم وظائف المتصفح، بينما يقدم اشتراك VPN Pro إمكانية تشفير الجهاز بالكامل.

سعر التطبيق: مجاني، مع اشتراك مدفوع لخدمة VPN Pro.

كيف تختار التطبيقات المناسبة لهاتف Google Pixel 11؟

يعتمد اختيار التطبيقات على طبيعة الاستخدام والوظائف التي يرغب المستخدم في إضافتها إلى هاتفه، فليس من الضروري تثبيت جميع الأدوات المتاحة للاستفادة من إمكانات الجهاز.

فإذا كان الاهتمام بتخصيص الإشعارات والإضاءة، يمكن تجربة HiLight Studio على الإصدارات المتوافقة معه، بينما يناسب Pixel Screenshots من يرغب في تنظيم لقطات الشاشة والبحث داخلها.

أما Material Capsule فيقدم أدوات إضافية للتحكم في بعض وظائف الهاتف من خلال مساحة تفاعلية أعلى الشاشة، في حين يستهدف VWFNDR + MBL المستخدمين المهتمين بالتصوير اليدوي.

وبالنسبة إلى تصفح الإنترنت، يوفر Opera مجموعة من الأدوات التي تركز على سهولة الاستخدام والخصوصية ونقل الملفات بين الأجهزة.

وبذلك تختلف فائدة كل تطبيق وفقًا لاحتياجات المستخدم، ويمكن اختيار الأدوات التي تضيف وظائف عملية إلى تجربة استخدام هاتف Pixel 11 دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات لا يحتاج إليها.