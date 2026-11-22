خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الأحد، إحدى قواعد سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز عسكري حول طبيعة المهام والواجبات التي تنفذها القاعدة، وبرامج التدريب والتأهيل، والخطط المستقبلية لتطوير قدراتها وإمكاناتها العملياتية والفنية.

كما اطّلع على سير العمل في القاعدة، وتفقّد عدداً من مرافقها، واطّلع على الإمكانات المتوافرة وآليات تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة.

وأكد اللواء الركن الحراسيس ضرورة مواصلة تطوير القدرات، وتعزيز الجاهزية والاستعداد، والمحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والانضباط، بما يضمن تنفيذ الواجبات الموكلة بكفاءة واقتدار.

وأشاد بجهود منتسبي سلاح الجو الملكي، مثمّناً تفانيهم واحترافيتهم في أداء واجباتهم، ودورهم في حماية أجواء المملكة وصون أمنها واستقرارها.