خبرني - قلب برشلونة تأخره بهدفين أمام ضيفه فياريال إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وفاجأ فياريال أصحاب الأرض بهدفين مبكرين في الدقيقتين الخامسة والسابعة عبر تاجون بوكانان وتاني أولوسيي، فيما أهدر لامين يامال ركلة جزاء في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وانتفض برشلونة في الشوط الثاني، وسجل جيرارد مارتين وفيرمين لوبيز هدفَي التعادل في الدقيقتين 57 و61، قبل أن يمنحه مدافع فياريال باو نافارو هدف الفوز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده وعزز موقعه في صدارة الدوري الإسباني، موسعا الفارق مع ملاحقه ريال مدريد إلى 3 نقاط.