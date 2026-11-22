خبرني - تواصل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين متابعة حادثة فقدان المواطن الأردني البحّار محمد حسام الدين العتيبي، إثر تعرّض ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية لهجوم في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة من خلال مديرية العمليات تواصل المتابعة والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية خاصة الهيئة البحرية الأردنية، ومع السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسلطنة عُمان الشقيقة من خلال سفارتَي المملكة في أبوظبي ومسقط، بهدف تكثيف جهود البحث عن المواطن والعثور عليه.

وأضاف المجالي أنّ السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان تواصل عمليات البحث عن المواطن، مثمّنًا الجهود التي تبذلها للعثور عليه والوقوف على مصيره.

وأكّد المجالي استمرار جهود البحث، والمتابعة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ستقوم بالإعلان عن أيّ مستجدات تتعلق بحالة المواطن فور ورود معلومات عنه.