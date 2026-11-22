خبرني - قال نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني محمد جعفر أسدي إن الأحكام الفقهية المتعلقة بصناعة القنبلة النووية في البلاد قد تتغير تبعا للظروف.

وأوضح العميد أسدي في تصريح له اليوم الأحد بشأن الحكم الشرعي لصناعة السلاح النووي، أنه ليس مجتهدا ولا يمتلك صلاحية إصدار فتوى في هذا الشأن، مؤكدا أن تحديد الحكم يعود إلى علماء الدين والمجتهدين.

وأضاف أن الأحكام الفقهية قد تتباين باختلاف اجتهادات الفقهاء، إذ يمكن أن يرى أحدهم أن فعلا معينا واجب، بينما يعتبره آخر مستحبا أو يصدر بشأنه حكما مختلفا، مشددا على ضرورة الرجوع إلى المتخصصين في هذا المجال لتحديد الحكم الشرعي.

وتأتي تصريحات أسدي في ظل تصاعد النقاش داخل إيران بشأن مستقبل العقيدة النووية، بعدما استندت طهران لسنوات إلى فتوى أصدرها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قتل في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، لتحريم إنتاج الأسلحة النووية وامتلاكها واستخدامها. وقد شكلت هذه الفتوى أحد المرتكزات الدينية التي استندت إليها إيران في نفي سعيها إلى تصنيع قنبلة نووية.