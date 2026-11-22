"لم يفعل بي أحد شيئا سيئا".. كانت تلك كلمات طالبة جامعية أمريكية للمسعفين، بعدما عثروا عليها واعية عقب سقوطها من نافذة شقتها في الطابق الثامن، في حادث ترك أصدقاءها عاجزين عن تصديق أنها نجت.

وكشفت لقطات حديثة من كاميرات الشرطة المثبتة على أجساد الضباط تفاصيل اللحظات المضطربة التي أعقبت سقوط كريستين سارجنت (21 عاما)، الطالبة في جامعة جورجيا، من ارتفاع يناهز 20 مترا، في مدينة أثينز بولاية جورجيا الأمريكية، يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت اللقطات وصول الشرطة والمسعفين إلى موقع الحادث، حيث كانت سارجنت ملقاة قرب المسبح في مجمع "رامبلر أثينز" السكني، بعدما سقطت من النافذة، فيما بدت واعية وقادرة على التحدث رغم خطورة إصاباتها، موضحة أنها لم تتعرض لاعتداء. وفي المقطع، سُمع أحد المسعفين وهو يطمئنها بأن الأمور ستكون على ما يرام.

"ظننت أنني سأجدها ميتة"

ولم تكن الطالبة وحدها محور المشهد، إذ وثقت كاميرات الشرطة حالة الصدمة التي انتابت أصدقاءها، الذين كانوا يحاولون شرح ما حدث للضباط. وقال أحدهم: "ظننت أنني سأنزل إلى هنا لأجدها ميتة"، معبرا عن اعتقاده أن السقوط من ذلك الارتفاع لا يترك فرصة للنجاة.

وبحسب رواية إحدى زميلاتها، كانت المجموعة تحتفل خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت مباراة كرة القدم بين جامعتي جورجيا وأوكلاهوما، بعدما تجمع عدد من الأصدقاء في شقة سارجنت، وأوضحت أنها كانت ترقص قرب النافذة المفتوحة، قبل أن تسقط إلى الخلف عبر الشبك، فيما التقطت كاميرات المراقبة في المبنى لحظة سقوطها.

مقعد خفف وقع السقوط

ووفقا لما ورد في التسجيلات وتفاصيل الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، سقطت سارجنت من ارتفاع يتراوح بين نحو 20 و21 مترا، وصولا إلى منطقة المسبح في الطابق الثاني من المبنى.

ورجّح المسعفون أنها ارتطمت بمقعد معدني مزود بوسادة، ربما خففت من قوة الاصطدام، إذ أظهرت المعاينة تضرر مسند المقعد ووجود آثار دماء على وسادته.

ورغم نجاتها، لم يكن السقوط بلا عواقب، فقد أشار أحد الضباط في التسجيل إلى إصابتها بكسر مفتوح في عظم الفخذ ووجود نزيف من جرح في صدرها، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تعافٍ بعد إصابات خطيرة

وكان والدها ريتشارد سارجنت قد تحدث إلى قناة "دبليو إس بي" الأمريكية بعد الحادث، قائلا إن ابنته كانت واعية وتتحدث، وإنها تتعافى بصورة أفضل مما توقعه الأطباء والمقربون منها، رغم تعرضها لكسور وإصابات متعددة.

وأضاف أن الأسرة سارعت من ولاية فرجينيا إلى مدينة أثينز فور تلقيها نبأ الحادث، مستعيدا صدمة اللحظات الأولى التي لم يكن يعرف فيها ما إذا كانت ابنته ستنجو.

وبعد أسابيع من الحادث، أعادت اللقطات المصورة التي نشرتها الشرطة تسليط الضوء على الواقعة، كاشفة حجم الصدمة التي عاشها أصدقاؤها، واللحظات التي أعقبت سقوطا كان من الصعب تصور النجاة منه.