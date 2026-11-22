خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الأحد، أن الديمقراطية تقوم على تنافس الأفكار والبرامج وحق المواطن في الاختيار بين بدائل حقيقية.

وأشار إلى أن التصويت على أساس البرامج يمثّل جوهر تحديث المنظومة السياسية.

وأوضح أن بوصلة الناخب تساعد المواطن على معرفة أسباب اختياره، وأن تقييم الأحزاب والاختيار بينها حقّ للناخب.

جاء ذلك خلال اطلاق مركز الحياة – راصد، الأحد، النسخة الثانية من "بوصلة الناخب" في الجامعة الأردنية، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة.

ويأتي الإطلاق ضمن مشروع "دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن"، الذي يموّله الاتحاد الأوروبي وتنفّذه مؤسسة الخبرة الفرنسية وشركاؤها.

كما يأتي إطلاق النسخة الثانية استكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية الواعية وتطوير الحياة الحزبية البرامجية، من خلال تمكين المواطنين من التعرّف إلى الهويات السياسية والفكرية للأحزاب ومقارنة مواقفها من القضايا والسياسات العامة.

وأضاف المعايطة أن المرحلة الحالية تتطلب أحزاباً ذات هويات سياسية وفكرية واضحة، تعبّر عن مختلف توجهات المجتمع وتقدّم مواقف محددة من قضايا العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والحريات العامة والتعليم والصحة والعمل. وشدّد على أن الهيئة المستقلة للانتخاب تؤدي دور الحَكَم من خلال ضمان الحياد والاستقلالية وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون.

وأشار المعايطة إلى أهمية أن تنعكس مشاركة الشباب والنساء في الأحزاب على فاعليتهم وحضورهم في مواقعها القيادية، مؤكداً دور الشباب في قيادة التغيير. ودعا الأحزاب، استعداداً لانتخابات الإدارة المحلية المقبلة، إلى تطوير برامج محلية قابلة للمقارنة ومرتبطة بحياة المواطنين اليومية، معرباً عن أمله في أن تسهم النسخة الثانية في الوصول إلى "ناخب يسأل قبل أن يختار، وحزب يجيب قبل أن يُنتخب".

وفي كلمته الافتتاحية، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في مختلف القطاعات، وذلك في أعقاب انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، والزيارة التي أجرتها رئيسة بعثة متابعة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، زيليانا زوفكو.

وقال : "مسار التحديث السياسي في الأردن يمضي قدماً، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأردن في هذا المسار، كما فعل من خلال دعمه للنسخة الأولى من بوصلة الناخب، وسيستمر في تقديم هذا الدعم استعداداً للانتخابات المحلية عام 2027 والانتخابات النيابية عام 2028".

وأضاف: "إطلاق النسخة الثانية من بوصلة الناخب في رحاب الجامعة يحمل أهمية خاصة، لا سيما أن 45% من الناخبين في الانتخابات النيابية لعام 2024 كانوا دون سن الخامسة والثلاثين. ولكي يتمكن الشباب من اتخاذ قرارات واعية عند المشاركة في الانتخابات، من المهم أن تكون لديهم معرفة واضحة بالمشهد السياسي، والأحزاب وبرامجها.

وقال مدير المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، بشار الخطيب، إن النسخة الثانية من "بوصلة الناخب" تأتي في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن.

وأوضح أن تطويرها جرى بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، واستغرق أسابيع من البحث والتشاور لصياغة منهجية تراعي خصوصية المشهد السياسي والحزبي الأردني.

وأضاف الخطيب أن التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي والحزبي استدعت تطوير أدوات البوصلة ومراجعة أسئلتها بالاستفادة من لقاءات تشاورية.

وأشار إلى أن الأسئلة المطروحة في تلك اللقاءات اتّسمت بجرأة أكبر، وأن عمق النقاش عكس تطوّر الوعي بالشأن السياسي والحزبي وتزايد الاهتمام به.

بدوره، أكد مندوب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، علي الخوالدة أن بوصلة الناخب أداة مهمة لتطوير العمل الحزبي.

وأشار إلى أن الأردن أنجز الإطار التشريعي للتحديث السياسي من خلال قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب تطوير برامجها وتقديم حلول واضحة تستجيب لأولويات المواطنين وتعزّز الثقة بين الأحزاب والمجتمع.

وأشار الخوالدة إلى أن الشباب يشكّلون نحو 34% من منتسبي الأحزاب السياسية، فيما تتجاوز نسبة النساء 43%، مؤكداً أن مسؤولية إقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع تقع بصورة أساسية على عاتق الأحزاب، وأن تعزيز المشاركة السياسية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديميين والإعلام.

وأكد نائب رئيس الجامعة الأردنية أن الجامعة شريك في بناء الوعي السياسي لدى الشباب. وأوضح أن البوصلة تتيح للناخب أداة علمية وموضوعية لفهم خارطة الأحزاب ومقارنة برامجها، واصفاً إياها بأنها «استثمار حقيقي في الإنسان الأردني» وتمكين للشباب والشابات من المشاركة في صياغة مستقبلهم.

وتتيح البوصلة للمواطنين الإجابة عن أسئلة تتناول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، ثم مقارنة إجاباتهم بمواقف الأحزاب للتعرّف إلى الأقرب إلى توجهاتهم. وتسعى الأداة إلى تعزيز الشفافية الحزبية وإتاحة المجال أمام المواطنين لمناقشة البرامج والسياسات مع الأحزاب.

وتضمّن برنامج الإطلاق تدريب طلبة الجامعات الأردنية على استخدام البوصلة وتنفيذ حملات تعريفية رقمية وميدانية، بهدف توسيع نطاق الوصول إليها وتعزيز مشاركة الشباب استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.