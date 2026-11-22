خبرني - في ظهيرة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لم تظهر الشمس فوق أفق مدينة أوتكياغفيك في ألاسكا سوى ساعة واحدة تقريبا بين شروقها وغروبها، قبل أن تغيب مجددا.

كان ذلك آخر ظهور لها هذا العام، لتبدأ المدينة الواقعة في أقصى شمال الولايات المتحدة فترة استثنائية من الانتظار، تتغير خلالها ملامح النهار ويصبح الضوء الخافت مشهدا مألوفا.

ومنذ 19 نوفمبر، دخلت أوتكياغفيك موسم "الليل القطبي"، الذي يستمر 65 يوما لا ترتفع خلالها الشمس فوق الأفق، حتى 22 يناير/كانون الثاني 2027، على أن يظهر قرصها مجددا في اليوم التالي.

شروق أخير.. ثم ليل طويل

وثقت لقطات مصورة بتقنية التصوير المتتابع الزمني لحظات الشروق والغروب الأخيرين في المدينة، في مشهد بثته قناة "فوكس وذر"، وأظهر قرص الشمس وهو يقترب من الأفق قبل أن يختفي تدريجيا.

وفي مقطع آخر نشرته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، ظهرت صور الأقمار الصناعية التي توثق تعاقب الضوء والظلام في المنطقة، في إشارة إلى بداية فترة تمتد أكثر من شهرين دون شروق.

ولا يعني غياب الشمس أن المدينة ستغرق في ظلام دامس طوال اليوم، إذ يظل الشفق المدني يضيء السماء خلال ساعات الظهيرة. وفي يوم الانقلاب الشتوي، تمتد هذه الفترة نحو 3 ساعات، رغم بقاء الشمس تحت الأفق الجنوبي.

حياة تستمر رغم غياب الشمس

تقع أوتكياغفيك -المعروفة سابقا باسم بارو- على الساحل الشمالي لألاسكا، على مسافة تقارب 320 ميلا (515 كيلومترا) شمال الدائرة القطبية الشمالية، وهو موقع جغرافي يجعلها من أكثر المدن الأمريكية تأثرا بالتغيرات الموسمية في طول النهار.

ومع حلول الليل القطبي، لا تتوقف تفاصيل الحياة اليومية، فالمدارس تواصل عملها، ويذهب السكان إلى أعمالهم، فيما يمارس بعضهم أنشطة تقليدية مثل الصيد والخياطة، رغم قلة الضوء وانخفاض درجات الحرارة.

لماذا تختفي الشمس؟

تحدث ظاهرة الليل القطبي بسبب ميل محور الأرض بنحو 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس. وخلال الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يميل القطب الشمالي بعيدا عن الشمس، فتبدو الشمس وكأنها تسلك مسارا منخفضا في السماء، إلى أن يحين وقت لا ترتفع فيه فوق الأفق في المناطق الواقعة داخل الدائرة القطبية الشمالية.

وتختلف مدة هذه الظاهرة باختلاف الموقع وخط العرض، فكلما اقتربنا من القطب الشمالي، طالت فترة غياب الشمس، حتى تصل إلى نحو 6 أشهر عند القطب نفسه.

وفي أوتكياغفيك، يبلغ غياب الشمس ذروته مع الانقلاب الشتوي في ديسمبر/كانون الأول، حين يكون النهار في نصف الكرة الشمالي أقصر ما يمكن، قبل أن تبدأ فترة الشفق في الاتساع تدريجيا، وصولا إلى الشروق الأول في يناير/كانون الثاني.

صيف لا يعرف الغروب

لكن المدينة التي تنتظر الشمس في الشتاء تعيش النقيض تماما في الصيف، إذ تبقى الشمس فوق الأفق على مدار الساعة لنحو 84 يوما، في ظاهرة تعرف باسم "شمس منتصف الليل".

وخلال هذه الفترة، لا تغيب الشمس حتى في الساعات التي يفترض أن يسودها الظلام، فتظل السماء مضاءة طوال اليوم، في تحول موسمي حاد يجعل المدينة تنتقل بين طرفي نقيض؛ شتاء طويل يغيب فيه قرص الشمس، وصيف لا يعرف الغروب.

وهكذا يعيش سكان أوتكياغفيك دورة سنوية استثنائية، بين شتاء تغيب فيه الشمس 65 يوما، وصيف يمتد فيه النهار بلا غروب لنحو 3 أشهر، فيما يظل انتظار الضوء جزءا من إيقاع الحياة في أقصى الشمال الأمريكي.