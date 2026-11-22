خبرني - تظهر علامة قطرة الماء على بعض هواتف سامسونغ الذكية بشكل مفاجئ، ما قد يثير قلق المستخدمين، خاصة عند محاولة شحن الهاتف وعدم استجابته للشاحن، لكن هذا التنبيه ليس بالضرورة مؤشرا على حدوث تلف في الجهاز، بل يمثل إجراءً وقائيا لحمايته من الأضرار المحتملة الناتجة عن الرطوبة.

ووفقا لتقرير نشره موقع SlashGear، فإن علامة قطرة الماء تظهر في هواتف سامسونغ، لا سيما الأجهزة الحاصلة على تصنيف مقاومة الماء والغبار IP68، عندما يكتشف الهاتف وجود رطوبة داخل منفذ الشحن أو تراكمها بمستويات قد تشكل خطرا على الجهاز.

لماذا تظهر علامة قطرة الماء على هواتف سامسونغ؟

يشير ظهور الرمز مصحوبا برسالة تحذيرية إلى اكتشاف الهاتف وجود رطوبة قد تؤثر على سلامة الجهاز، سواء نتيجة دخول الماء إلى منفذ USB أو تعرض الهاتف لظروف رطوبة مرتفعة.

وعند اكتشاف الرطوبة، يوقف الهاتف الشحن عبر منفذ USB بصورة مؤقتة، لمنع حدوث تلف أو مشكلات كهربائية، ويمكن لبعض الطرازات التي تدعم الشحن اللاسلكي مواصلة استخدام هذه الخاصية، بشرط التأكد من جفاف الهاتف نفسه.

ورغم أن العديد من هواتف سامسونغ تتمتع بمقاومة الماء وفق معيار IP68، فإن هذه الميزة لا تعني أن الأجهزة مقاومة للماء بشكل مطلق أو أنها محمية تماما من أضرار السوائل.

خطوات التعامل مع ظهور علامة قطرة الماء

تنصح سامسونغ باتباع مجموعة من الإجراءات لتجفيف الهاتف والتخلص من الرطوبة بطريقة آمنة، أبرزها:

فصل الهاتف عن الشاحن فورا.

مسح الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة.

هز الهاتف برفق من 5 إلى 10 مرات، مع توجيه منفذ الشحن إلى الأسفل، للمساعدة في التخلص من المياه الزائدة.

ترك الهاتف في مكان جيد التهوية حتى يجف.

استخدام هواء المروحة البارد للمساعدة في التجفيف عند الحاجة.

يُنصح بتجنب وضع الهاتف داخل الأرز، نظرا لعدم فعالية هذه الطريقة واحتمال ترك بقايا ونشويات داخل الجهاز، كما يجب الابتعاد عن استخدام مجفف الشعر أو أي مصدر للهواء الساخن، لتجنب إلحاق أضرار إضافية بمكونات الهاتف.

كيفية إزالة علامة قطرة الماء بعد تجفيف الهاتف

في بعض الحالات، قد تستمر علامة قطرة الماء في الظهور رغم تجفيف الجهاز، وهو ما قد يرجع إلى وجود رطوبة متبقية أو خلل مؤقت في نظام اكتشاف الرطوبة.

وتوصي سامسونغ بترك الهاتف حتى يجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل محاولة شحنه مجددا.

وإذا استمرت المشكلة بعد التأكد من جفاف الجهاز، يمكن تجربة مسح ذاكرة التخزين المؤقت لإعدادات USB، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

اختيار التطبيقات.

الضغط على أيقونة التصفية والفرز أعلى الشاشة.

تفعيل خيار إظهار تطبيقات النظام.

البحث عن تطبيق إعدادات USB.

الدخول إلى التخزين واختيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

كما يُنصح بتجربة كابل شحن آخر، لاحتمال وجود رطوبة أو مشكلة في الكابل نفسه.

وفي حال استمرار ظهور التحذير أو الاشتباه في وجود تلف بمنفذ الشحن نتيجة تراكم الرواسب، يُفضل التوجه إلى مركز صيانة متخصص لفحص الجهاز، مع إمكانية استخدام الشحن اللاسلكي مؤقتا إذا كان الهاتف يدعمه.

هل تعني علامة قطرة الماء أن الهاتف تعرض للتلف؟

ليس بالضرورة، فظهور العلامة يعني أن الهاتف اكتشف رطوبة محتملة واتخذ إجراءً وقائيا لمنع حدوث أضرار، لذلك، لا ينبغي تجاهل التحذير أو محاولة تجاوز حماية الشحن قبل التأكد من جفاف منفذ الشحن بالكامل.