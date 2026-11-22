خبرني - تجد إيران نفسها عالقة في فخ «لا حرب ولا سلام»، وسط واقع تتسع فيه تداعيات الحصار والخنق الاقتصادي، من دون أن تلوح في الأفق تسوية تنهي حالة الاستنزاف. وبين تهديدات التصعيد ومناورات الدبلوماسية، تحاول طهران إدارة مرحلة شديدة التعقيد، لكنها تبدو محاصرة بكلفة المواجهة من جهة، وضيق خيارات الخروج منها من جهة أخرى. إنها حالة استنزاف مفتوحة، حيث لا تستطيع إيران حسم المواجهة ولا امتلاك شروط السلام، ربما هو الفخ الأمريكي الذي نصبه ترامب لإيران دون إطلاق رصاصة ، لأنه الأقل كلفة مقارنة بالمواجهة العسكرية ويوفر له خنق إيران اقتصادياً، ويجعل طهران تخضع لشروطه، سيما وأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعترف أن الحرب الاقتصادية أشد من المواجهات العسكرية.



لم يعد القلق الإيراني مرتبطاً فقط باحتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بل بات يتصل بتداعيات حرب مفتوحة تستنزف قدرات الدولة، وتضع اقتصادها وأمنها الداخلي وموقعها الإقليمي أمام اختبارات غير مسبوقة.

التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية عباس عراقجي أمس، والرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس الإيراني اليوم، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، اتكشف عن حجم الضغوط التي تواجهها طهران.



تعد حالة «لا حرب ولا سلم» واحدة من أكثر التحديات الاستراتيجية تعقيداً بالنسبة إلى إيران. تسعى واشنطن، عبر الضغط الاقتصادي وتقييد التجارة والتهديد العسكري، إلى إبقاء إيران في وضعية استنزافية. وقد وضعت طهران على مستوى صنع القرار، مسألة إنهاء هذه الظروف الاستنزافية على جدول أعمالها، حيث تحمل تصريحات عراقجي مؤشرات واضحة على أن طهران لا تريد إغلاق الباب أمام التفاوض وتريد الخروج من الحالة الرمادية، وهذا يعني أن طهران تدرك أن استمرار الحرب والحصار البحري يفرضان عليها أثماناً متزايدة.



يتحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن أن بلاده تواجه «حرباً اقتصادية صامتة»، وأن آثارها قد تكون أشد من حرب الصواريخ، فإن ذلك يعكس انتقال القلق الرسمي من الميدان العسكري إلى الداخل الإيراني. كما أن تصريحات قاليباف والدعوة الخروج من حالة "اللاحرب واللاسلم"، محذرا من استمرار الوضع الراهن، جاء ليؤكد أن ايران تعاني من استنزاف كبير.

الحصار البحري الأمريكي، وتعطل صادرات النفط، والضغوط المالية والتجارية، كلها عوامل تضع الاقتصاد الإيراني أمام تحديات متراكمة. كما أن الحكومة مطالبة بتأمين الاحتياجات الأساسية والطاقة وتجنب انقطاعات الكهرباء، في وقت تتراجع فيه هوامش المناورة الاقتصادية. وهنا تكمن خطورة المرحلة بالنسبة إلى القيادة الإيرانية: فالحرب قد تنتهي بتفاهم سياسي، لكن آثارها الاقتصادية والاجتماعية قد تستمر لفترة طويلة.

تحاول القيادة الإيرانية إظهار تماسكها، لكن تحركاتها المتسارعة في رفض «لا حرب ولا سلم» تؤشر عن رغبتها في كسر حالة الجمود، والخروج من فخ الاستنزاف، ويؤكد محللون أن الخنق الاقتصادي والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وتعطل حركة النفط يضعان أحد أهم مصادر الإيرادات الإيرانية تحت ضغط مباشر، والتحدي لا يقتصر على الصمود، بل يتعلق بقدرة طهران على احتواء الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

تدرك القيادة الإيرانية أن استمرار الحرب قد يفاقم خسائرها ويضعف قدرتها على إدارة الدولة، لذلك فهي تبحث عن مخرج. فيما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب إلى تبني إستراتيجية تقوم على الضغط والاستنزاف الاقتصادي، مستفيداً من العقوبات والحصار البحري والضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإيراني.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأزمة تزامنت مع ضغوط اقتصادية وتوترات داخلية، وأن استمرار حالة الاستنزاف دون حسم يزيد من أعباء إيران. فالدعوة إلى إنهاء الجمود دون تغيير الشروط هي أقدم تكتيكات النظام الإيراني وباتت معروفة بالمماطلة، وكسب الوقت، لكن واشنطن ترى أن تشديد الحصار الاقتصادي عبر «البوابة الحديدية» سيجعل النظام الإيراني أكثر عقلانية، ومن ثم يرغم على توقيع الاتفاق الذي تريده وفق شروطها.