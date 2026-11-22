خبرني - أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة أحد لاعبيه البارزين بقطع في الرباط الصليبي.

وقال باريس سان جيرمان، في بيان على موقعه الرسمي: "تعرض ديزيري دوي لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة فريقه أمام نيس، التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية قبل نهاية الشهر الجاري".

ويعد دوي أحد أبرز المواهب الفرنسية التي نجحت في فرض نفسها على الساحة الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، بعدما تحول من لاعب واعد في صفوف رين إلى أحد العناصر المؤثرة في مشروع باريس سان جيرمان، الذي تعاقد معه في صيف 2024، في صفقة عكست ثقة النادي الباريسي الكبيرة في قدراته الفنية وإمكاناته المستقبلية.

ووفقًا لإحصائيات موقع "أوبتا"، خاض دوي 121 مباراة في الدوري الفرنسي خلال مسيرته، سجل خلالها 22 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، كما شارك في 10 مباريات بالمسابقة خلال الموسم الحالي 2026-2027، بواقع 571 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

وسبق للاعب أن خاض 23 مباراة في الدوري خلال الموسم الماضي، أحرز فيها 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ولم تقتصر أهمية دوي على مستواه مع فريقه، إذ أصبح أحد الأسماء التي يعول عليها المنتخب الفرنسي في المستقبل، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء على الأطراف أو في وسط الملعب، إلى جانب امتلاكه مهارات فردية مميزة وسرعة في التحرك بالكرة وبدونها.

وكان اللاعب قد قدم مستويات لافتة في الموسم الماضي، وأسهم في النجاحات الأوروبية التي حققها باريس سان جيرمان خاصة في الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال موسمين متتاليين، ليحظى بمكانة متقدمة داخل حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي يعتمد على مرونة لاعبيه وقدرتهم على تبادل الأدوار الهجومية خلال المباريات.

وكان دوي نجم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان في مايو 2025، حين سجل هدفين في الفوز 5-0 بمدينة ميونخ، كما سجل هدف حسم لقب الدوري أمام أنجيه.

وتأتي التطورات الأخيرة لتضع الجهاز الفني لباريس سان جيرمان أمام تحدٍ إضافي، خصوصًا أن الفريق يعاني بالفعل من غيابات مؤثرة في الخط الأمامي، بعدما افتقد خدمات الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بسبب إصابته في الركبة خلال مواجهة برشلونة في أكتوبر الماضي.

وعلى ضوء ذلك، يتجه النادي الباريسي للتحرك بقوة في سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل، لتعويض غياب نجميه في خط الهجوم.

يذكر أن دوي عانى الموسم الماضي من إصابتين عضليتين أبعدتاه نحو 79 يوما عن الملاعب، إلا أن الإصابة الحالية هي الأخطر في مسيرته.