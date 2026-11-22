خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم الأحد الموافق 22-11-2026 بأن عدد الطلبة الوافدين العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات مع بداية العام الجامعي الحالي 2026-2027 ارتفع ليصل إلى (58725) ثمانية وخمسين ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون طالباً وطالبة حضروا للدراسة في المملكة من (119) مئة وتسعة عشر دولةً حول العالم، علماً بأن العدد الإجمالي للعام الماضي 2025-2026 كان (55410) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وعشرة طالباً وطالبة، أي أن العدد الإجمالي ارتفع هذا العام عن العام الماضي بواقع (3315) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشرة طالباً وطالبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بأن هذه الزيادة في أعداد الطلبة الوافدين الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية جاءت نتيجةً لتميز الأردن بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها في هذا المجال منها السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن بالإضافة إلى عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر عوامل جاذبة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى الجهود الجبارة التي بذلتها كل من: الوزارة ممثلة بلجنة استقطاب الطلبة الوافدين التي شكلها مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ومديرية شؤون الطلبة الوافدين في إدارة التعليم العالي في الوزارة، والشريك الاستراتيجي للوزارة في هذا الملف، وهو هيئة تنشيط السياحة ممثلةً بوحدة السياحة التعليمية خلال الأعوام الأخيرة، إضافةً إلى جهود جبارة أيضاً من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وجميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وستقوم الوزراة خلال الأيام القادمة بنشر انفوجرافيك جديد تفصيلي عن إحصائيات الطلبة الوافدين للعام الجامعي 2026-2027.