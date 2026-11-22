خبرني - قال قاسم قريشي نائب قائد قوات "الباسيج" الإيرانية إن بلاده تلتف على الحصار البحري الأمريكي عبر الخليج والطرق البرية، وتواصل تصدير نفطها بنفس الكميات السابقة وبأسعار أعلى.

وأضاف "تم اتخاذ تدابير جيدة، سواء في منطقة الخليج أو عبر المعابر البرية. ومع الأخذ في الاعتبار ما فعله الأمريكيون، فإن النفط الذي كنا نبيعه سابقاً بسعر يتراوح، لنقل، بين 40 و50 دولارا، اضربوه في سعر اليوم. نحن نصدر بنفس الكمية".

وشدد قريشي على أنه تم تنفيذ أمر المرشد الأعلى لإيران بتوفير "القوة النارية".

يُذكر أن واشنطن كانت قد فرضت حصارا بحريا مشددا للحد من تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، وهو ما تعتبره طهران حربا اقتصادية تسعى لمواجهتها عبر تنويع مسارات التصدير وتعزيز قدراتها الميدانية.

وفي 7 نوفمبر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تشكيل قوة عملياتية باسم "البوابة الحديدية" (Iron Gate)، بهدف منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات المزدوجة الاستخدام والمواد الخاضعة للعقوبات، وقطع قنوات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.