خبرني - لقي سياسي مصري مصرعه إثر طعنة قاتلة في الرقبة في قرية إشناواي بمحافظة الغربية بعد مشاركته في جلسة صلح عرفي.

ووفق التحقيقات فيعود دافع الجريمة إلى خلاف زوجي وسوء فهم حول مبلغ مالي بسيط، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الجاني الهارب.

ولقي السياسي المصري أيمن سيد أحمد أبو زيد (50 عاما)، أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز السنطة بمحافظة الغربية، مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة في الرقبة بسلاح أبيض (مطواة) في قرية إشناواي التابعة للمركز، عقب مشاركته في جلسة صلح عرفية.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما توجه المجني عليه إلى قرية إشناواي للمشاركة في جلسة صلح عرفية لإنهاء خلاف بين شقيقين، حيث تعرض للاعتداء بسلاح أبيض في أحد شوارع القرية، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بالعثور على الجثمان، فانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وشكلت مديرية أمن الغربية فريق بحث، وتمكنت من القبض على المتهم ويدعى عبد الفتاح أ من عزبة زهيرة بمركز السنطة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعد أن فر هاربا عقب الحادث.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل السياسي المصري عن تطور خلافات زوجية إلى جريمة قتل، بعدما اعتقد المتهم أن المجني عليه تدخل في خلافاته الأسرية وساعد زوجته على مغادرة منزل الزوجية، قبل أن ينتهي الأمر بمشادة كلامية واعتداء بسلاح أبيض أودى بحياته.

وتبين من التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي بدائرة مركز السنطة، أن الواقعة بدأت عندما تصادف وجود زوجة المتهم بمدخل القرية بعد مغادرتها منزل الزوجية في طريقها إلى منزل أسرتها، فحاول المجني عليه التدخل للصلح بين الزوجين وإقناعها بالعودة، إلا أنها رفضت، ليمنحها مبلغ مائة جنيه لمساعدتها في استقلال وسيلة مواصلات.

وأثار تصرف المجني عليه شكوك المتهم، الذي اعتقد أنه ساعد زوجته على ترك منزل الزوجية، مما تسبب في غضبه واعتقاده بتدخله في خلافاته الأسرية.

وفي وقت لاحق، تصادف وجود المجني عليه برفقة شقيق المتهم داخل أحد المقاهي المملوكة للأخير بقرية إشناواي، حيث تربطه بالمجني عليه علاقة صداقة، قبل أن يحضر المتهم إلى المكان ويعاتب الضحية متهما إياها بمساعدة زوجته على مغادرة المنزل.

وحاول المجني عليه توضيح حقيقة ما حدث، مؤكدا أن تدخله اقتصر على محاولة الصلح بين الزوجين وإقناع الزوجة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الحديث بينهما تطور إلى مشادة كلامية ومشاحنات.

وتصاعد الخلاف، فتوجه المتهم إلى داخل المنزل وأحضر سلاحا أبيض (سكينا)، واعتدى به على المجني عليه، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وتواصل جهات التحقيق المختصة بالغربية تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، والاستماع إلى أقوال المتهم والشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.