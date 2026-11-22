خبرني - كشفت تقارير إسرائيلية عن نشر مصر منظومات دفاع جوي صينية متطورة في سيناء في خطوة تهدف لتنويع مصادر التسلح وكسر الاعتماد على الغرب.

منظومة HQ-9B الصينية المتطورة

وقالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن مصر اشترت ونشرت بطاريات دفاع جوي صينية متطورة من طراز HQ-9B لتنويع مصادر تسليحها والتحرر من الاعتماد على الغرب.

وأشارت إلى أن التقارير حول تدمير هذا النظام على يد إسرائيل تتعلق بهجمات في إيران وليس في العراق، وهو حدث تنفيه الصين رسميا.

وأضافت المنصة العبرية أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا فرضت في السنوات الأخيرة قيودا على بيع أسلحة متطورة ومنظومات دفاع جوي لمصر، وفي الوقت نفسه أدت العقوبات على روسيا والتأخيرات في تسليم منظومات S-300 إلى توجه القاهرة نحو بكين. وبدأت مصر في استلام هذا النظام خلال عام 2025 ونشرت بطارياته في مواقع استراتيجية في شبه جزيرة سيناء، مما يمنحها غطاء جويا واسعا ويخلق توترا مع إسرائيل حول قيود معاهدة السلام.

وخصص هذا النظام لاستبدال البطاريات السوفيتية البالية والاندماج في شبكة الدفاع الجوي المصرية إلى جانب مشتريات صينية أخرى مثل الطائرات المسيرة والمقاتلات.

وأشارت إلى أن منظومة HQ-9B تعتبر الرائد في صادرات الصين في مجال الدفاع الجوي بعيد المدى، حيث تجمع بين تقنيات مستوحاة من منظومة S-300 الروسية ومنظومة باتريوت الأمريكية.

وأوضحت أن النظام قادر على اعتراض أهداف على مسافة تتراوح بين 250 و300 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 50 كيلومتر، وإن نشره في سيناء يخلق "فقاعة دفاعية" تغطي منطقة غزة وأجزاء واسعة من جنوب ووسط إسرائيل.

كما لفتت إلى أنه مجهز برادار متطور وصواريخ اعتراضية ذات توجيه مزدوج، مصممة للكشف عن الطائرات الشبحية واعتراض صواريخ الكروز والصواريخ الباليستية، مؤكدة أن البطارية قادرة على تتبع نحو 100 هدف في وقت واحد والاشتباك مع 6 إلى 8 أهداف بشكل متزامن، مع مقاومة عالية للحرب الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالتقارير عن تدمير منظومات HQ-9B، أوضحت المنصة أن هذه التقارير تشير إلى الهجمات الواسعة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة داخل إيران في فبراير 2026، حيث حصلت إيران على النظام في إطار صفقات "نفط مقابل أسلحة" لحماية المنشآت النووية ومراكز السلطة، لكن التقارير الإعلامية الدولية أفادت بأن البطاريات تم تحييدها وفشلت في اعتراض الهجمات.

ونوهت إلى أنه في العراق تم الإبلاغ عن استهداف مخازن لصواريخ محمولة على الكتف ومنظومات دفاع جوي صينية أخف مخصصة للميليشيات، وليس بطاريات HQ-9B.

واختتمت بالقول إن بكين تنفي رسميا أنها زودت إيران بمنظومات HQ-9B في أي وقت، وتتجنب الصين تأكيد النشر أو التدمير لأن الفشل العملياتي المعلن أمام الطائرات الشبحية والحرب الإلكترونية الغربية يضر بشدة بسمعة الصناعات الدفاعية الصينية وجهودها التسويقية في العالم.

جدير بالذكر تعتمد مصر تاريخيا على استراتيجية تنويع مصادر تسليحها لضمان الأمن القومي، حيث انتقلت من الاعتماد الكلي على المنظومات السوفيتية خلال الحرب الباردة إلى دمج منظومات غربية متطورة.

غير أن التوترات السياسية في العقد الماضي والقيود الغربية المفروضة على مبيعات الأسلحة، بالتزامن مع انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وتأخر تسليم عقود سابقة، دفعت القاهرة إلى تسريع شراكاتها الاستراتيجية مع بكين.

وتأتي منظومة HQ-9B كحل عملي لسد الفجوة الدفاعية، في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز سيادتها الجوية فوق شبه جزيرة سيناء بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، وسط مراقبة إسرائيلية ودائمة لأي تغيير قد يمس التوازن العسكري الإقليمي.