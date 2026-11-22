خبرني - في إطار حرصها على تعزيز المهارات العملية لطلبتها وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، اختتمت كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من طلبتها في مصنع الدولية للدواء، استمر لمدة شهر، بهدف إكسابهم الخبرات العملية وتعريفهم ببيئة العمل في قطاع الصناعات الدوائية.

وتضمّن البرنامج تدريبًا ميدانيًا في عدد من الأقسام الرئيسة في المصنع، شملت البحث والتطوير، والهندسة والصيانة، والإنتاج، وضبط الجودة، ما أتاح للطلبة الاطلاع على مراحل التصنيع الدوائي والإجراءات الفنية والرقابية المعتمدة، وأسهم في تنمية مهاراتهم المهنية وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

وأكد عميد كلية الصيدلة، الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، أهمية التدريب الميداني في إعداد صيادلة مؤهلين يجمعون بين المعرفة العلمية والكفاءة العملية، وقادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الصناعات الدوائية. وأشار إلى أن الكلية تحرص على توطيد شراكاتها مع المؤسسات والشركات الدوائية، وتوفير فرص تدريب نوعية تسهم في صقل مهارات الطلبة وإكسابهم خبرات مهنية قبل تخرجهم.

واختُتم البرنامج بحفل تكريم للطلبة المشاركين تقديرًا لالتزامهم وتميزهم خلال فترة التدريب، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، ومدير ضبط الجودة المهندس أحمد خليفة، ومدير شؤون العاملين في الشركة الدكتور عمر مسمار، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية.

وأعرب الأستاذ الدكتور الحسبان عن شكره وتقديره لإدارة مصنع الدولية للدواء وكوادره على تعاونهم البنّاء وجهودهم في الإشراف على تدريب الطلبة، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا التعاون بما يعزز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، ويوفر فرصًا أوسع للتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات العملية.