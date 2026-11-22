خبرني - انتخبت الهيئة العامة لرابطة مسيحيي المشرق في الأردن، مساء السبت، هيئتها الإدارية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة، برئاسة لينا مشربش.

وضمت الهيئة الإدارية في عضويتها كلًّا من: الدكتور شفيق حداد نائبًا للرئيسة، والمحامي رعد عويس أمينًا للسر، وربى سكاكيني أمينةً للصندوق، وعضوية كل من لينا إمسيح، وسامر قبعين، وخضر قواس، فيما انتُخِبَ كلٌّ من المهندسة سوزان أبو جابر وفؤاد شحادة عضوين احتياط.

وأعربت الهيئة الإدارية المنتخبة، في بيان لها اليوم الأحد، عن شكرها وتقديرها للهيئة العامة على ثقتها، وللهيئة الإدارية السابقة على ما بذلته من جهود وما حققته من إنجازات خلال دورتها.

وأكدت الهيئة التزامها بالعمل بروح الفريق الواحد، والبناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز الحضور المسيحي الفاعل والشراكة الوطنية والكنسية، اعتزازًا بالهوية الأردنية، مشددةً على أن العمل المشترك هو أساس النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.