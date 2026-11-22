خبرني - أفادت البروفيسورة مارينا ماتسكو أخصائية أورام الأعصاب، أن أعراض تطور أورام الدماغ تعتمد على موقع الورم وسرعة نموه.

ووفقا لها، يثير الصداع الجديد أو غير المعتاد خاصة إذا أصبح مستمرا، القلق لأنه قد يشير إلى ورم في الدماغ.

وتقول: "قد لا تسبب بعض الأورام أعراضا ملحوظة لفترة طويلة، وتكتشف بالصدفة. لذلك، ينبغي أن يكون الصداع الجديد أو غير المعتاد مدعاة للقلق، خاصة إذا أصبح مستمرا، أو اختلف عن الصداع المعتاد، أو لم يستجب بشكل كاف للمسكنات التقليدية، أو كان مصحوبا بالغثيان أو التقيؤ".

وتشير البروفيسورة، إلى أن الصداع قصير الأمد، وضعف التركيز، واضطراب التوازن والمشي، وتغيرات في الإحساس أو الحركة، كلها أعراض محتملة.

وتقول: "قد تترافق الأورام في المنطقة القذالية مع فقدان في مجال الرؤية أو رؤية ومضات ضوئية، وقد تسبب أورام المخيخ مشكلات في التنسيق الحركي والغثيان، أما تلك الموجودة في مناطق معينة من الفصين الجبهي والجداري فقد تسبب اضطرابات حركية أو حسية. وتعتبر نوبة الصرع الأولى سببا لإجراء فحص طبي عاجل".

ووفقا لها، قد يشابه الورم في المراحل المبكرة، تشخيصات أخرى. لذلك، غالبا ما يتطلب الأمر فحصا شاملا واستشارات مع أخصائيين أكثر تخصصا لتأكيد التشخيص، ولكن أحيانا قد يكون صعبا.