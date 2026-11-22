خبرني - تشهد سماء الأردن، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، حدثا فلكيا يتمثل بظهور أربعة أقمار عملاقة بشكل متتالي، حيث تتزامن فيها مرحلة اكتمال القمر مع وجوده بالقرب من نقطة الحضيض في مداره حول الأرض، في ظاهرة فلكية تمتد حتى شباط 2027، ويبلغ أبرزها ذروته في 24 كانون الأول المقبل، ليكون أقرب بدر إلى الأرض خلال عام 2026.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، لـ بترا، إن هذه السلسلة تبلغ ذروتها في 24 كانون الأول المقبل، عندما يكتمل القمر على مسافة تقارب 356 ألفا و740 كيلومترا من مركز الأرض، ليكون أقرب بدر إليها خلال عام 2026، والأكبر ظاهريا والأشد سطوعا بين الأقمار المكتملة خلال العام، ويعرف بـ”قمر ليلة الميلاد”.

وأوضح أن أول هذه الأقمار يظهر في 24 تشرين الثاني الحالي، يليه قمر 24 كانون الأول، ثم 22 كانون الثاني 2027، وصولا إلى القمر الرابع في 21 شباط من العام نفسه، مع اختلاف المسافات والأحجام الظاهرية بين الأقمار الأربعة.

وبين أن مصطلح “القمر العملاق” يطلق على القمر المكتمل عندما يكون بالقرب من نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة يصل إليها في مداره حول الأرض، مشيرا إلى أن هذا المصطلح ليس تصنيفا فلكيا رسميا ذا معايير عالمية موحدة.

وأضاف إن بدر كانون الأول سيبلغ قطره الزاوي الظاهري نحو 33.50 دقيقة قوسية، وقد يبدو أكبر بنحو 14 بالمئة وأكثر سطوعا بنحو 30 بالمئة مقارنة بالبدر القريب من نقطة الأوج، لافتا إلى أن هذه الفروق قد يصعب تمييزها بالعين المجردة دون مقارنة مباشرة.

وأشار إلى أن اقتراب القمر من الأرض يعزز تأثيراته المدية، وقد يؤدي تزامن البدر مع الحضيض إلى زيادة المد والجزر، فيما لا توجد أدلة علمية موثوقة تثبت أن القمر العملاق يتسبب بحد ذاته في الزلازل أو الكوارث الطبيعية.

وأكد السكجي أن الظاهرة تشكل فرصة لهواة الفلك والتصوير الفلكي في المملكة لرصد الأقمار الأربعة وتوثيق الاختلاف في أحجامها الظاهرية، لا سيما عند شروقها وغروبها، كما يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، واستخدام المناظير والتلسكوبات لرصد تفاصيل سطح القمر.

ولفت إلى أن تتابع هذه الأقمار يوفر فرصة تعليمية لفهم العلاقة بين أطوار القمر وحركته المدارية، وكيف تؤدي الاختلافات بين دورته المدارية والفترة الزمنية لأطواره إلى تغير توقيت اكتماله بالنسبة إلى وصوله لنقطة الحضيض.