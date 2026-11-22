خبرني - أكدت أمانة عمّان الكبرى على استمرارية تمديد العمل بمنح الخصومات والإعفاءات على الضرائب والرسوم المستحقة على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) و التحققات حتى نهاية دوام 31 كانون الأول 2026، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 حزيران 2026.

وأشارت الأمانة إلى أن قرار التمديد يأتي لغايات تخفيف الأعباء عن المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم المالية المترتبة لصالح أمانة عمان.

وأوضحت الأمانة أن القرار يشمل منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي للسنوات السابقة المفروضة على الأراضي والعقارات داخل حدود البلديات وأمانة عمّان الكبرى بنسبة 20% في حال تسديد الضرائب والرسوم المستحقة عن الأعوام السابقة.

ويشمل الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف عن جميع السنوات السابقة بنسبة 100% في حال تسديد الضرائب والرسوم المستحقة عن الأعوام السابقة.

كما يتضمن منح المكلفين خصماً على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات بنسبة 25%، ومنح طالبي شراء الفضلات خصماً بنسبة 25% .

وينص القرار على إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها لأمانة عمّان مما نسبته 25% من الأجور المترتبة عليهم والمستحقة لغاية تاريخ 31 كانون الأول 2025 شريطة أن يتم دفعها بالكامل.

وأكدت أمانة عمّان أن القرار يمنح المواطنين إمكانية تقسيط جميع المبالغ المستحقة أعلاه حتى نهاية دوام كانون الأول 2026.