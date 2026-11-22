خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تعزيز علاقاتها الأكاديمية مع المؤسسات الحكومية والبعثات الثقافية المعتمدة، وتوسيع آفاق التعاون واستقطاب الطلبة الدوليين، زار وفد من الجامعة الملحقية الثقافية السعودية، ضم كلّ من : الدكتورة وسام الوزني عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، والدكتور فلاح العجمي مساعد عميد شؤون الطلبة لقضايا الطلبة الدوليين، والدكتورة ذكريات مرداس مساعد عميد كلية الصيدلة، وكان في استقبال الوفد مساعد القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في الاردن الدكتور باجد بن رفاع العضياني، وذلك لبحث آليات تطوير التواصل المؤسسي، وتعزيز أوجه التنسيق المشترك، واستكشاف فرص التعاون التي تسهم في توسيع استفادة الطلبة من الفرص التعليمية التي توفرها الجامعة.

وتناول اللقاء البرامج الأكاديمية التي تطرحها جامعة عمان العربية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، والتخصصات الطبية والصيدلانية المستحدثة والمسارات النوعية التي توفرها، ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل ومواكبتها للتطورات العلمية والمهنية، بالإضافة إلى الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلبة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التواصل والتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية، بما يسهم في تعريف الطلبة السعوديين بالبرامج والتخصصات التي تقدمها جامعة عمان العربية، وتشجيعهم على الالتحاق بها لمتابعة دراستهم الجامعية.

من جانبه ثمّن الدكتور باجد زيارة وفد جامعة عمان العربية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجامعة في استحداث البرامج والتخصصات الأكاديمية الحديثة، ومواكبة المتغيرات المعرفية واحتياجات أسواق العمل، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الأكاديمي ويتيح فرصاً أكبر للتعريف بالبرامج التعليمية المتاحة أمام الطلبة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجهات جامعة عمان العربية الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها مع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات التعليمية، والتعريف ببرامجها الأكاديمية وتخصصاتها المستحدثة، بما يعزز حضورها الإقليمي، ويدعم استقطاب الطلبة الدوليين، ويرسخ مكانتها وجهةً تعليميةً تواكب تطورات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.