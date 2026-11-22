خبرني - أفاد البروفيسور ستانيسلاف إيونوف من قسم العلاج بكلية الطب في جامعة التعليم الروسية، أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تشير إلى مشكلات في الغدد الصماء.

ووفقا له، قد تظهر هذه الرغبة أحيانا في حالة اختلال توازن الماء والكهارل في الجسم.

ويقول: "قد تكون الرغبة المستمرة في تناول الأطعمة المالحة علامة على اختلال توازن الماء والكهارل. وفي بعض الأحيان، قد تشير أيضا إلى عدد من اضطرابات الغدد الصماء الخطيرة، مثل نقص كلوريد الصوديوم في الدم، الذي قد يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي المركزي وضعف ردود الفعل، والخمول، واللامبالاة، والنعاس المستمر، وغيرها. وعادة ما تكون هذه الأمراض وراثية. كما قد يشير خلل في درجة الحموضة إلى وجودها. وفي هذه الحالة، يجب استشارة طبيب متخصص في الغدد الصماء".

ويؤكد البروفيسور، أن الإفراط في تناول الملح قد يساهم في تكون حصى المرارة والكلى، بالإضافة إلى الإصابة بداء السكري. لذلك، من الأفضل تقليل تركيز الملح تدريجيا عن طريق الحد من استهلاك المخللات والأسماك والأطعمة المدخنة وغيرها من الأطعمة المماثلة.