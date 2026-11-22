خبرني - وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، اليوم الأحد، اتفاقيتي تعاون مع غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان، بهدف تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ووقّع الاتفاقيتين عن المؤسسة عطوفة المدير التنفيذي غالب حجازي، وعن غرفتي الصناعة سعادة المهندس فتحي الجغبير، رئيس مجلس إدارتهما.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار جهود جيدكو لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الدعم نحو مشاريع نوعية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الأردنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد عطوفة المدير التنفيذي لجيدكو، غالب حجازي، أن الاتفاقيتين تجسدان توجه المؤسسة نحو تطوير منظومة دعم متكاملة تجمع بين التمويل والمساندة الفنية وبناء القدرات، وتستجيب لاحتياجات القطاع الصناعي، بما يعزز قدرة المنشآت على النمو والتوسع والمنافسة.

وأضاف أن هذه الشراكات تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي ملموس، من خلال تمكين الشركات الأردنية من الاندماج في سلاسل التوريد العالمية والاستفادة من فرص التصنيع التعاقدي، إلى جانب تطوير منتجاتها وحلول التعبئة والتغليف، بما يرفع جودتها وقيمتها المضافة ويعزز فرص وصولها إلى الأسواق.

من جانبه، أكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاتفاقيتين تمثلان نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية وممثلي القطاع الصناعي، وتسهمان في توجيه الدعم نحو احتياجات المنشآت الصناعية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والفنية وتعزيز جاهزيتها للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التعاون مع جيدكو يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة في التصنيع التعاقدي وبناء الشراكات الدولية، وتطوير حلول التعبئة والتغليف، بما يعزز تنافسية المنتجات الأردنية ويدعم وصولها إلى أسواق جديدة.

وفي تفاصيل الاتفاقيتين، تتضمن الأولى، الموقعة مع غرفة صناعة الأردن، تنفيذ برنامج الترابطات الدولية للصناعة الأردنية، بموازنة تبلغ 300 ألف دينار بتمويل من جيدكو، ويستهدف دعم ما لا يقل عن 22 شركة صناعية، من خلال تعزيز فرص التصنيع التعاقدي والتعاقدات الصناعية الفرعية، وربط المصانع الأردنية بالشركاء والمستهلكين الدوليين، وتأهيلها لتلبية المتطلبات الفنية للأسواق العالمية.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز اندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الصناعية العالمية، وتمكينها من تصنيع المكونات والمواد الوسيطة وتقديم الخدمات التقنية للمصانع الكبرى، إلى جانب تنويع الأسواق التصديرية واستهداف أسواق جديدة وغير تقليدية.

وستتولى غرفة صناعة الأردن الإدارة التنفيذية للبرنامج، بما يشمل استقبال الطلبات وتقييم الشركات ومتابعة تنفيذ المشاريع وصرف المنح، فيما تتولى جيدكو التمويل والإشراف والمتابعة من خلال لجنة توجيهية مشتركة.

أما الاتفاقية الثانية، الموقعة مع غرفة صناعة عمان، فتتضمن تنفيذ برنامج تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول تعبئة وتغليف مبتكرة ومستدامة وموجهة نحو السوق، بقيمة إجمالية تبلغ 130 ألف دينار، منها 100 ألف دينار منحة تمويلية من جيدكو، و30 ألف دينار مساهمة عينية من غرفة صناعة عمان، ويستهدف البرنامج دعم 100 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.

ويركز البرنامج على تطوير قدرات المنشآت في تصميم العبوات وتطويرها، واختيار مواد التغليف المناسبة والمستدامة، وإجراء الفحوصات المخبرية، ومراجعة متطلبات البطاقات والملصقات، وتوفير حلول تغليف متخصصة تتناسب مع طبيعة المنتجات واحتياجات الأسواق المستهدفة.

كما يعمل على نقل حلول التعبئة والتغليف من مرحلة التصميم والنماذج الأولية إلى التطبيق التجاري، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وجاذبيتها وقيمتها المضافة، وتعزيز هويتها التجارية وجاهزيتها للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وتعكس الاتفاقيتان توجه جيدكو نحو توسيع الشراكات مع ممثلي القطاعات الإنتاجية، وتقديم برامج دعم متكاملة لا تقتصر على التمويل، بل تشمل بناء القدرات الفنية والتكنولوجية والتسويقية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات وتوفير فرص أوسع للتشغيل.