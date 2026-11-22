خبرني - وقّعت غرفتا صناعة الأردن وعمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، الأحد في مقر الغرفة، اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج «الترابطات الدولية للصناعة الأردنية» وبرنامج "تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول تعبئة وتغليف مبتكرة ومستدامة وموجهة نحو السوق".

وتجسد هاتين الاتفاقيتين، التي وقّعها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية غالب حجازي، بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، نموذجاً رائداً للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أكد أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في دعم الصناعات الأردنية وتطويرها، وخصوصا المنشآت الصغيرة، مشيرا الى الدور الهام الذي تولته جيدكو في تشجيع الصادرات من خلال تنظيم المعارض وتوفير التمويل المتخصص للصناعة.

واضاف الجغبير أن غرف الصناعة تضع خدمة الصناعيين وتذليل التحديات أمامهم في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمثل فرصة حقيقية للشركات الصناعية الوطنية لتطوير أعمالها والانتقال إلى مستويات أعلى من التنافسية العالمية.

من جانبه، اوضح حجازي أن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع الرسالة الوطنية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) في دعم المشاريع الوطنية وتطوير قدراتها، وتكامل الجهود المؤسسية لتمكين القطاع الصناعي الأردني من المنافسة بقوة واستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفا ان المؤسسة تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات من خلال اطلاق عدة برامج.

ويهدف البرنامجان إلى مساعدة الشركات الصناعية الأردنية على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، وتأهيلها لتكون مورّداً معتمداً للشركات الدولية الكبرى، وذلك من خلال التركيز على تطوير قدراتها الإنتاجية، والارتقاء بمعايير الجودة، وتبني مفاهيم التصنيع التعاقدي بما يرفع من القيمة المضافة للصناعة الوطنية ويفتح أمامها أسواقاً تصديرية جديدة وغير تقليدية، وكذلك دعم (100) شركة صناعية صغيرة ومتوسطة في تطوير قدراتها في مجال التعبئة والتغليف من خلال التدريب والمساعدة الفنية وتطوير حلول تغليف متخصصة وموجهة للأسواق.