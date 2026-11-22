خبرني - حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية في القطاع في ظل تسجيل ارتفاع ملحوظ ومقلق في معدلات الإصابة بالتهاب السحايا، بالتوازي مع تهديد حقيقي بتوقف العمليات الجراحية وتعطل العمل في أقسام المبيت والاستقبال بجميع المستشفيات، جراء النفاد التام للأقمشة الطبية والملبوسات من مخازنها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أوضحت المصادر، في بيان اليوم الأحد، أن القطاع الصحي يشهد تحديات وبائية جسيمة نتيجة تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل منظومة المعالجة، إلى جانب اختلاط مصادر مياه الشرب بالمياه العادمة مع هطول الأمطار وتوقعات استمرارها، ما دفع المنحنى الوبائي نحو التصاعد، لاسيما في حالات التهاب السحايا الفيروسي، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع دون إجراءات عاجلة يشكل خطرا متناميا يتركز أثره بشكل خاص على الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية في مقدمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بتحرك عاجل ومنسق للضغط من أجل تسهيل إدخال المواد والمعدات الفنية اللازمة لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير مواد معالجة وتعقيم المياه والمستلزمات المخبرية والتشخيصية الدقيقة والأدوية، فضلا عن تأمين إمدادات الوقود لتشغيل محطات تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة ومستلزمات النظافة للنازحين في مراكز الإيواء.

ويواجه القطاع الصحي في غزة أزمة حادة وغير مسبوقة جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأقمشة الطبية إلى قطاع غزة منذ نحو عامين، إلى جانب نقص التمويل اللازم لتوفيرها، محذرة من أن نفاد هذه المستلزمات يهدد بشكل مباشر استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

وتعاني مستشفيات قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات وقطع الغيار جراء الحصار ومنع دخولها عبر المعابر، ما فاقم حدة الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع.