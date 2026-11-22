خبرني - تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، حقّق فريق كلية الشريعة في الجامعة المركز الثالث في بطولة شهداء الكرك لكرة القدم على مستوى كليات الجامعة، وذلك بعد فوزه على فريق كلية علوم الطيران بنتيجة (2–0)، في مباراة قدّم خلالها الطلبة أداءً متميزاً عكس روح الفريق الواحد والتنافس الرياضي الإيجابي، حيث شهد الفريق تنوعاً ثقافياً لافتاً، بمشاركة طلبة من جنسيات متعددة شملت الأردن وفلسطين ومصر والهند وإندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وعدداً من الدول الإفريقية، في مشهد يجسّد التنوع الذي تحتضنه الجامعة، ويعكس روح الأخوّة والتعاون بين طلبتها على اختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم.

وضمّ الفريق كلاً من الطلبة: معين أختر علاء الدين، وأنيس جي عسوه، وناصر خميس، وثوبان الحي إسماعيل، وعبد الحميد كندي، وعيسى سعيد، وطارق، ومحمد عادل، وعبد الرحمن الصعيدي، وعبد الله صلاح أبو الوفا، الذين أسهموا بأدائهم وتعاونهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي.

وجاءت مشاركة الفريق بإشراف ومتابعة الدكتورة كفاح الصوري عميد كلية الشريعة، وبجهود مساعد عميد الكلية ورئيس لجنة الأنشطة فيها الدكتور عبد الله أبو شاور، وبدعم ومساندة رئيس القسم وأعضاء الهيئة التدريسية، في إطار حرص الكلية على تشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة الرياضية والفعاليات الجامعية، وتعزيز قيم العمل الجماعي والتنافس الإيجابي.

وفي ختام البطولة تولّى الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة، نيابةً عن الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة، تتويج الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز، حيث جرى تكريم فريق كلية الشريعة لحصوله على المركز الثالث.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق اهتمام كلية الشريعة في جامعة عمان العربية بدعم الأنشطة اللامنهجية وتوسيع مشاركة الطلبة في الفعاليات الجامعية، بما يعزز روح الانتماء والتعاون والتواصل بين مختلف الجنسيات والثقافات، ويؤكد حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والأنشطة الثقافية والرياضية.