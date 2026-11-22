خبرني - أعلنت لكزس عن إطلاق طراز LM500h الذي طال انتظاره، والذي يصل إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى، ليقدم مقصورة فاخرة للعملاء الذين يضعون المساحة الشخصية وراحة البال في مقدمة أولوياتهم في كل رحلة، ويجسد مفهومًا جديدًا للتنقل الفاخر من لكزس في المنطقة، مع التركيز على الراحة والهدوء، وينبض بروح "أوموتيناشي"، فلسفة الضيافة اليابانية القائمة على استباق الاحتياجات الفريدة لكل عميل.

وبأناقة راقية، يجمع طراز LM الجديد بين مظهرٍ خارجي أنيق ومقصورة رحبة ومساحةٍ خلفيةٍ فسيحة. وتتكامل المقاعد والتجهيزات المصنوعة بحرفية متناهية مع مجموعةٍ من الميزات التي تمنح الركاب حرية الاسترخاء أو الاستفادة من وقت التنقل في إنجاز أعمالهم.

ويمكن لعملاء الشرق الأوسط الاختيار من بين الطراز ذي المقاعد الأربعة الذي يتيح خيارات أوسع للتخصيص ومستوى أعلى من الخصوصية في الجناح الخلفي، أو الطراز ذي المقاعد الستة الموزعة على ثلاثة صفوف. ويعتمد كلا الخيارين على نظام دفع "هايبرِد" مزود بمحرك توربو سعة 2.4 لتر بأربع أسطوانات متتالية.

وقد طورت لكزس الطراز LM لتلبية أنماط الحياة المتنوعة لعملائها، مع التركيز على الطريقة التي يفضلون بها قضاء وقتهم أثناء التنقل. وتتكامل سلاسة القيادة، والمقصورة المصممة بعنايةٍ، وتجهيزات الركاب في الخلف لتوفير مساحة هادئة وخاصة ومريحة يمكن تخصيصها بعيدًا عن صخب الحياة اليومية. وعلى متن لكزس LM، يمكن للركاب الاسترخاء أو تبادل الحديث أو التركيز على العمل، إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى، لتجعل هذه العناصر مجتمعةً الرحلة نفسها جزءًا قيّمًا من يومهم.

على الطريق، تسهم سلاسة الانطلاق وثبات الأداء في الحفاظ على راحة الركاب واستقرارهم أثناء التسارع وتغيير الاتجاه. ويتولى نظام الدفع بكامل العجلات DIRECT4 إدارة توزيع القوة بين العجلات الأمامية والخلفية، مع محور كهربائي خلفي eAxle لتعزيز التماسك. كما يساعد قابض الانطلاق الرطب (Wet Start Clutch) على انطلاق طراز LM بسلاسة والاستجابة السريعة للضغط على دواسة التسارع.

ويُسهِم الهيكل المعزز لطراز LM في الارتقاء بمستويات الراحة أثناء القيادة والتنقل؛ إذ توفر مقاومته للالتواء أساسًا متينًا لتجربة تنقل أكثر ثباتًا وثقة. كما تساعد المواد اللاصقة الهيكلية المستخدمة في الجزء العلوي من الهيكل وأرضيته في تقليل الاهتزازات داخل المقصورة.

ويعتمد طراز LM على نظام التعليق المتغير المتكيف AVS المزوّد بصمام مكبس يستجيب لتردد الاهتزازات، ما يساعد على امتصاصها وتعزيز الراحة في تجربة القيادة على الطرقات الوعرة. وللمحافظة على راحة الركاب في الخلف عند تغير سرعة المركبة، يعمل نمط القيادة "الراحة الخلفية" على ضبط نظام التعليق وتنسيق التحكم في التسارع والكبح. كما يعتمد الطراز LM أنظمة للتحكم في وضعية الهيكل، للمساعدة في الحد من حركته عند الكبح واجتياز المنعطفات.

وتتكامل المقاعد الداعمة لجسم الراكب مع نظام التعليق المتغير المتكيف لتسهيل الحفاظ على وضعية جلوس مريحة وخط رؤية ثابت، مع إيلاء اهتمامٍ خاصٍ لتقليل حركة الرأس، وذلك بعد دراسةٍ وافيةٍ لحركة الركاب في مقاعدهم. أما وسائد المقاعد الأمامية، فتوزع الضغط لدعم الركاب عند اجتياز المنعطفات وتقليل الشعور بالإرهاق، فيما تعمل مادتان ماصتان للصدمات على تخفيف الاهتزازات عن ركاب الصف الثاني أثناء التوقف والتنقل.

وفيما يتعلق بهدوء المقصورة، حظي تصميم LM باهتمامٍ شامل، عبر نهجٍ من ثلاث مراحل يحد من الضوضاء عند مصدرها ويقلل تسربها ويمتص الأصوات غير المرغوب فيها داخل المقصورة. ويتكامل الزجاج العازل للصوت مع تقنيات العزل الأخرى للحد من الضوضاء والاهتزازات، فيما يعمل نظام التحكم النشط بالضوضاء على الحد من أصوات المحرك منخفضة التردد عبر مكبرات النظام الصوتي.

ويمتد اهتمام لكزس بالتفاصيل الراقية إلى المظهر الخارجي للمركبة الجديدة عبر مفهوم "الأناقة الراقية" من خلال أبعاد متناسقة وحضور خارجي مميز، مع الحفاظ على رحابة المقصورة وإبراز العجلات الأمامية والخلفية للتعبير عن الطابع الديناميكي للمركبة، في حين يندمج الشبك الأمامي المطلي بلون الهيكل مع تصميم ""الشبك المغزلي" المميز من لكزس في مقدمة المركبة. من جهةٍ أخرى، تساعد الفجوات المحدودة بين المكونات المحيطة والهيكل في تعزيز انسيابية المظهر الخارجي، كما أنها تحسن ديناميكية الهواء وأداء التبريد. وتشمل خيارات الألوان الخارجية الأسود الغرافيتي GF، والكوارتز سونيك، والعقيق سونيك، والتيتانيوم سونيك.

ويستقبل طراز لكزس LM500h ركابه بمقصورة رحبة صُممت بعناية؛ حيث يعزز ارتفاع سقفها وخطوطها الأفقية والعمودية الواضحة الإحساس بالرحابة والفخامة. وتمنح الأسطح والتشطيبات المتناغمة المقصورة مظهرًا هادئًا ومتناسقًا، سواء باللون الأبيض "سوليس" مع سماتٍ نحاسية أو باللون الأسود مع لمسات من الرمادي الداكن. وفي الجناح الخلفي للطراز ذي المقاعد الأربعة، تعزز المكونات المدمجة والفواصل المحدودة بين الألواح بساطة المظهر. ويمتد هذا النهج إلى المقصورة الأمامية؛ حيث يجمع مفهوم "تازونا" من لكزس عناصر التحكم بالقيادة حول عجلة القيادة، فيما تساعد بساطة لوحة العدادات والكونسول الوسطي السائق في التركيز على الطريق.

وفي الطراز ذي المقاعد الأربعة، يمكن للركاب اختيار مستوى الخصوصية الذي يناسبهم في الجناح الخلفي، بفضل حاجز فاصل مزود بزجاج قابل للسحب وتعديل التعتيم، يتيح حجب الرؤية نحو المقصورة الأمامية أو الاستمتاع برؤية واضحة للأمام. ويمكن للركاب توصيل جهاز متوافق عبر منفذ HDMI بشاشةٍ عريضةٍ مقاس 48 بوصة للمشاركة في الاجتماعات عبر الإنترنت أو الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي. ويوفر نظام "مارك ليفينسون" الصوتي، المزود بـ 23 مكبر صوت، تجربة استماعٍ غامرة.

ويمنح الجناح الخلفي في الطراز ذي المقاعد الأربعة الركاب مساحةً واسعة للتمدد، مع مقاعد كبيرةٍ مستقلةٍ تحتضن الجسم ومساند تدعم الجزء السفلي من الساقين، مع الحفاظ على مسافة كافية من الحاجز الفاصل. وبعد الاستقرار في مقاعدهم، يمكن للركاب إبقاء المرطبات والمقتنيات الشخصية في متناول اليد داخل الثلاجة ومساحات التخزين أسفل الشاشة. كذلك، توفر الطاولة القابلة للسحب المدمجة في مسند الذراع سطحًا مكسوًا بالجلد، ومقاومًا للانزلاق والخدوش، لوضع كتاب أو جهاز لوحي أو حاسوب محمول.

أما الطراز ذو المقاعد الستة، فيلبي احتياجات المجموعات الأكبر بمقصورة رحبة توفر رؤية ممتازة ومقاعد موزعة على ثلاثة صفوف. وتضفي أسطح التجهيزات الواسعة ووحدات التحكم العلوية طابعًا شخصيًا على تجربة الركاب في مختلف أنحاء المقصورة، فيما يرتقي نظام "مارك ليفينسون" الصوتي المزود بـ 21 مكبر صوت بالتجربة الترفيهية. ويوفر هذا التوزيع للمقاعد مستويات عالية من الراحة في رحلات العمل والتنقلات العائلية على السواء.

وقد جرى تنسيق المواد والسمات اللونية والإضاءة في كلا الطرازين لمنح المقصورة أجواء هادئة تحاكي الصالات الفاخرة. ويمكن للركاب الاختيار من بين 64 لونًا للإضاءة، منها 14 لونًا ضمن أنماط محددة و50 لونًا قابلًا للتخصيص، بما يتناسب مع حالتهم المزاجية أو أنشطتهم. كما تتيح مصابيح القراءة على جانبي وحدة التحكم العلوية للركاب في الخلف إنجاز أعمالهم أو الاستمتاع بقراءة كتاب عندما تكون الإضاءة الطبيعية محدودة.

ويمكن للركاب في الخلف في كلا الطرازين ضبط درجة حرارة المقصورة ووضعية المقاعد والإضاءة والنظام الصوتي والستائر الواقية من الشمس باستخدام وحدات تحكم قابلة للفصل مزودة بشاشات تعمل باللمس يسهل الوصول إليها. وتوضع لوحات التحكم الخلفية متعددة الوظائف على مساند الأذرع في كونسول الصف الثاني، مع عناصر تحكم مستقلة للراكبين على الجانبين الأيسر والأيمن. ويجمع نظام "كونسيرج" للمناخ الخلفي عدة إعدادات ضمن أوضاع معدة مسبقًا وأخرى قابلة للتخصيص؛ إذ يمكن للركاب، على سبيل المثال، الجمع بين وضعية جلوس مريحة وإضاءة خافتة وستائر مغلقة دون الحاجة إلى ضبط كل ميزةٍ على حدة.

ولتسهيل عملية الركن، يساعد نظام لكزس المتقدم للمساعدة على الركن Lexus Teammate Advanced Park السائق على المناورة للدخول والخروج من المواقف، بما في ذلك الأماكن الضيقة أو غير المألوفة. ويدعم النظام التحكم في التسارع والكبح واختيار وضع ناقل الحركة أثناء مناورات الركن الموازي أو العمودي التي يدعمها، كما يمكنه المساعدة على دخول المواقف أو مغادرتها.

ولمساعدة السائق على الاستجابة للمخاطر المحتملة، يجمع نظام لكزس للسلامة (Lexus Safety System+ 4) بين التنبيهات ومهام دعم القيادة؛ بينما يستخدم نظام ما قبل الاصطدام الرادار وكاميرا لرصد مخاطر الاصطدام المحتملة، ويمكنه تنبيه السائق أو المساعدة على الكبح أو الكبح تلقائيًا، مع دعم رصد الدراجات النارية نهارًا وسيناريوهات محددة عند التقاطعات.

كذلك، يمكن للسائق ضبط استجابة لكزس LM تبعًا لحركة المرور بهدف تحقيق التوازن الذي يفضله بين الراحة وسرعة الاستجابة، عبر نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي. ويدعم هذا النظام متابعة المركبة الأمامية على جميع السرعات، مع إمكانية ضبط مسافة التتابع وإعدادات التسارع. كما يوفر نظام المساعدة على تتبع المسار (LTA) دعمًا للتوجيه يساعد في الحفاظ على موقع لكزس LM ضمن مسارها، فيما يصدر نظام التحذير من مغادرة المسار تحذيرًا في حال انحراف المركبة.

ومن ميزات الراحة والسلامة في طراز لكزس LM500h، إمكانية فتح الأبواب الأمامية بحركةٍ واحدةٍ باستخدام نظام الفتح الإلكتروني e-Latch، فيما تتيح خاصية الإغلاق الميسر إغلاقها بهدوء وسلاسة عندما تكون مفتوحة جزئيًا. أما نظام المساعدة على الخروج الآمن المزود بخاصية التحكم في فتح الأبواب، فيرصد المركبات والدراجات الهوائية المقتربة من الخلف، ويصدر تنبيهات مرئية وصوتية، ويساعد على منع فتح الأبواب الأمامية والمنزلقة في مسارها.

وقد صُمم طراز لكزس LM500h انطلاقًا من الطريقة التي يفضل الركاب بها قضاء وقتهم أثناء التنقل. وتتكامل ديناميكيات القيادة الراقية مع المقصورة الهادئة والخاصة، المصممة بعناية ليشعر الركاب وكأنهم في منازلهم، فيما تتيح لهم عناصر التحكم الشخصية حرية تهيئة الأجواء المحيطة. ويتيح طراز LM الجديد لعملاء الشرق الأوسط أسلوبًا جديدًا لاختبار فخامة لكزس من خلال روح الضيافة "أوموتيناشي" التي تستبق احتياجاتهم بسلاسة، أينما أخذتهم رحلاتهم.

