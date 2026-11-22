خبرني - في إنجاز أكاديمي ومهني جديد يُضاف إلى مسيرة الكفاءات الأكاديمية في جامعة عمان العربية، حصل الدكتور أحمد البدوي عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق، على شهادة "مقيّم جودة معتمد" لمؤسسات التعليم العالي، الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وذلك بعد استكماله بنجاح جميع متطلبات البرنامج التدريبي المهني المتخصص، حيث يأتي هذا الاعتماد في إطار تعزيز الكفاءات والخبرات الوطنية المتخصصة في مجالات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتطوير القدرات المهنية اللازمة للمشاركة في تقييم مؤسسات التعليم العالي، والتحقق من مدى التزامها بمعايير الجودة المعتمدة، بما يسهم في تحسين أدائها المؤسسي والأكاديمي والارتقاء بمستوى مخرجاتها التعليمية.

وبهذا الصدد أكد الدكتور سلطان العطين عميد كلية الحقوق في جامعة عمان العربية على أن حصول أعضاء الهيئة التدريسية على اعتمادات مهنية متخصصة يعكس اهتمام الكلية بتطوير كفاءاتها الأكاديمية والمهنية، وتعزيز خبراتها في المجالات المرتبطة بالجودة والاعتماد، بما يدعم مسيرتها في ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بمستوى التعليم القانوني والأكاديمي.

بدوره أعرب الدكتور البدوي عن اعتزازه بحصوله على هذه الشهادة، مقدماً شكره وتقديره لإدارة جامعة عمان العربية وعمادة كلية الحقوق على دعمهما المتواصل لجهود التطوير الأكاديمي والمهني، مؤكداً حرصه على توظيف الخبرات والمعارف التي اكتسبها في خدمة مؤسسات التعليم العالي، والمساهمة في تطوير منظومة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.

ويعكس هذا الإنجاز توجه جامعة عمان العربية نحو دعم التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة التدريسية، وتشجيعهم على الحصول على الاعتمادات والتأهيلات المتخصصة، بما يعزز خبراتهم ويسهم في رفد قطاع التعليم العالي بكفاءات قادرة على دعم معايير الجودة والتميز المؤسسي والأكاديمي.