خبرني - أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف في سوريا سامر بيرقدار أن قرار منع تقديم الأرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية ضمن مسؤولية الوزارة الشرعية والقانونية والاجتماعية.

وأوضح بيرقدار أن القرار يستند إلى اعتبارات شرعية وصحية واجتماعية، في ضوء الأضرار الصحية المثبتة للتدخين والأرجيلة، ولا سيما عند ممارستهما في الأماكن المغلقة، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية تطال صحة أفراد المجتمع، خصوصا فئة الناشئة والمراهقين.

وشدد على أن القرار لا يستهدف المستثمرين أو العاملين في قطاع المقاهي، ولا يهدف إلى الإضرار بمصالحهم أو المساس بأرزاقهم، بل يأتي في سياق تنظيم أوجه الاستثمار في العقارات الوقفية في سوريا، وتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والالتزام بالمسؤوليات الدينية والاجتماعية والصحية.

وأكد أن وزارة الأوقاف تحترم حق الجميع في إبداء آرائهم وملاحظاتهم، وتبدي انفتاحها على الحوار المسؤول، مع تمسكها بواجبها في اتخاذ القرارات التي تصب في خدمة المصلحة العامة.

وأشار بيرقدار إلى أن العقارات الوقفية ليست مجرد أصول عقارية يُقاس نجاح إدارتها بحجم الإيرادات المتحققة منها، بل تمثل أمانة ومسؤولية تجاه المجتمع، مؤكدا أن صحة الإنسان وكرامته ومصلحة المجتمع يجب أن تبقى فوق أي اعتبار استثماري.