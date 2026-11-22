خبرني - وصل فريق الحسين اربد لكرة القدم إلى الهند، للقاء فريق ايست بنغال الهندي الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويجري فريق الحسين تدريبه اليوم الأحد، قبل أن يختتم تدريباته غدا على ملعب المباراة، استعدادا للقاء المهم الذي يأتي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فريقي السيب العماني والشرطة العراقي.

ويسعى المدير الفني لفريق الحسين اربد الإسباني كورو توريس لتحقيق الفوز، لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

ويتصدر فريق الشرطة العراقي المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الحسين المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والسيب العماني الذي يأتي ثالثا 4 نقاط، بينما يتذيل إيست بنغال الهندي الترتيب برصيد نقطتين.