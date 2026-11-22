خبرني - ضبط جهاز الاستخبارات العامة السوري، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، شحنة أسلحة متنوعة كانت معدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، وألقى القبض على أحد المتورطين، خلال عملية أمنية نفذت في ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، عن قوى الأمن الداخلي قولها إن التحقيقات تتواصل لكشف كامل امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، وتعقب المتورطين وملاحقتهم، بما يضمن إحباط هذه الأنشطة ومنع استغلال الأراضي السورية ممرا لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية.

وكان جهاز الاستخبارات العامة قد ضبط، الجمعة، شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية.

وفي 8 آب الماضي، أحبطت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، في محافظة طرطوس، محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اللبنانية، خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت عن ضبط بنادق آلية وقذائف (RPG)، ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر كانت معدّة للتهريب.