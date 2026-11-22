خبرني - اعتقلت شرطة الاحتلال سائحة تركية عمرها 47 عاما في المسجد الأقصى بتهمة "توزيع أموال على المصلين ومحاولة إقناعهم بدعم حركة "حماس".

وبحسب شرطة الاحتلال، فإن التحقيقات الأولية أظهرت شبهات بأن السائحة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتويات تشيد بمؤسس حركة حماس "أحمد ياسين" و"يحيى السنوار"، فضلا عن الاشتباه بارتباطها بالحركة ودعمها للإرهاب.

وصادرت شرطة الاحتلال هاتفها المحمول وحقيبة الظهر التي كانت بحوزتها، وأخضعتها للتحقيق في مركز شرطة "دافيد" في القدس، بشبهة تقديم خدمات أو وسائل لتنفيذ " عمل إرهابي " ، وسلوك من شأنه الإخلال بالنظام العام، والتحريض على الإرهاب.

ومن المتوقع أن تقرر شرطة الاحتلال ، اليوم الأحد، إحالة المعتقلة مجددا إلى محكمة الصلح في القدس، وطلب تمديد توقيفها لاستكمال التحقيقات وفحص المواد التي جرى ضبطها.