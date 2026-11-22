خبرني - يشير الدكتور علي إسماعيلوف، طبيب الأعصاب إلى أن برودة القدمين قد تحدث لأسباب مختلفة، ولكن إذا استمرت حتى في غرفة دافئة أو ترافقت مع أعراض أخرى، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

ووفقا له، هذا الشعور غالبا ما ينتج عن اضطراب الدورة الدموية الطرفية عند تعرض الأوعية الدموية للبرد. وأشار إلى أن هذا رد فعل فسيولوجي طبيعي، ولكن إذا استمر اضطراب الدورة الدموية، فيجب استبعاد أمراض الشرايين الطرفية.

ويقول: "قد يلاحظ الشخص عند وجود تصلب الشرايين في أوعية الأطراف السفلية، ليس فقط برودة القدمين، بل أيضا ألما في ربلة الساق عند المشي، الذي يزول بعد التوقف. وقد يحدث لاحقا تغير في لون الجلد، وتساقط الشعر في الساقين، وبطء التئام الجروح والقروح".

ووفقا له، قد يكون السبب متلازمة رينود - حالة تتقلص فيها الأوعية الدموية الصغيرة بشدة استجابة للبرد أو الإجهاد النفسي. وقد يتحول لون أصابع القدمين إلى الأبيض، ثم الأزرق، ثم الأحمر بعد عودة تدفق الدم، مصحوبا أحيانا بخدر، ووخز، وألم.

ويقول: "من وجهة نظر طب الأعصاب، يجب الأخذ في الاعتبار الجهاز العصبي المحيطي. لأن اعتلال الأعصاب يضعف الإحساس، بما في ذلك الإحساس بدرجة الحرارة. وقد يشعر الشخص بالبرد، أو الحرقة، أو الوخز في قدميه، حتى وإن كان ملمس الجلد طبيعيا. وهذه الاضطرابات شائعة، في حالات داء السكري، ونقص فيتامين B12، وبعض الحالات الأخرى".

ويشير الطبيب، إلى أنه ينبغي الانتباه لاضطرابات التمثيل الغذائي العامة. كما يمكن ملاحظة زيادة الحساسية للبرد مع قصور الغدة الدرقية، وفقر الدم، ونقص الوزن، وبعض الأمراض المزمنة، ولكن لا يمكن تحديد السبب بناء على عرض "برودة القدمين" وحده.