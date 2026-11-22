خبرني - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، إصابة مواطن ومقيم جراء الاعتداءات الإيرانية على المملكة، أمس السبت.

وقالت الداخلية البحرينية إن مواطنا حالته مستقرة، كما أصيب مقيم باكستاني وحالته حرجة، وكلاهما يتلقيان العلاج في المستشفى.

وكانت البحرين قد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الجوية الإيرانية على أراضيها، واستهداف منشأة صناعية مدنية، مما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، معتبرة أن هذه الاعتداءات تهديد مباشر لحياة المدنيين، وانتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ومخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة.